Oposición prorrusa pide dimisión de la presidenta moldava por apoyar la unión con Rumanía

2 minutos

Moscú, 13 ene (EFE).- El Partido Socialista de Moldavia pidió este martes la dimisión de la presidenta europeísta, Maia Sandu, tras unas declaraciones de la mandataria sobre su disposición de votar a favor de la unión con Rumanía, miembro de la OTAN y la Unión Europea, para hacer frente a las presiones de Rusia.

«De hecho, Maia Sandu ha admitido públicamente que no considera a la República de Moldavia un bien valioso que merezca ser preservado y está dispuesta a abogar por su destrucción», señala el comunicado de los socialistas, publicado en su página web.

Según la nota, la mandataria debe «dimitir inmediatamente», ya que cada día de su estancia en el poder es «una amenaza para la existencia» de Moldavia.

Asimismo, los opositores prorrusos exigieron a los órganos competentes investigar las declaraciones de Sandu por «posible traición a la patria».

Sandu dijo previamente en el podcast británico The Rest is Politics que si se celebra un referéndum sobre la unión con Rumanía, ella apoyaría esa fusión para proteger el país de Rusia.

«Miren lo que está pasando en el mundo. Cada vez es más difícil para un país pequeño como Moldavia sobrevivir como democracia, como estado soberano y, por supuesto, plantar cara a Rusia», justificó su postura la mandataria, reelegida para su segundo mandato en las elecciones presidenciales de octubre 2024.

Sandu ha denunciado en numerosas ocasiones la injerencia de Rusia en los asuntos de esa pequeña república, situada entre Rumanía y Ucrania.

Según la prensa, la mayoría de los moldavos cuentan también con la ciudadanía rumana pero solo un tercio de la población, estimada en 2,4 millones, apoyaría la unión con su vecino.EFE

