Oposición reafirma lucha por presos políticos tras liberación de yerno de González Urrutia

Caracas, 22 ene (EFE).- La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, reafirmó este jueves su lucha «firme y sostenida» por los presos políticos, tras la excarcelación de Rafael Tudares, yerno del dirigente exiliado Edmundo González Urrutia.

En un mensaje publicado en X, la PUD dijo que la liberación de Tudares «reafirma nuestra lucha firme y sostenida por la libertad de TODOS los presos políticos».

La coalición opositora señaló que Tudares estuvo más de un año encarcelado «injustamente» y «sometido a aislamiento prolongado», y consideró que su caso es un ejemplo del «uso aberrante y perverso del sistema de justicia como instrumento de persecución política».

Asimismo, reconoció la labor de su esposa, Mariana González, en sus denuncias públicas sobre las condiciones de su detención.

«Reconocemos y valoramos profundamente el valiente testimonio de lucha, resistencia y dignidad de su esposa Mariana, así como el de toda su familia», agregó.

Mariana González anunció durante la madrugada de este jueves la excarcelación de Tudares, quien estuvo 380 días detenido «arbitrariamente» y, según denunció su esposa en varias oportunidades, sin poder designar defensa privada.

Tudares, quien es abogado, fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes del acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro, tras la reelección anunciada por el ente electoral después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Desde su detención, su esposa y la oposición mayoritaria denunciaron que permanecía incomunicado y en paradero desconocido, porque no se les informó su sitio de reclusión.

El 16 de este mes le fue permitida la primera visita de su esposa en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

En diciembre pasado, Tudares fue condenado a 30 años de prisión, tras haber sido acusado por los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento», según precisó entonces su esposa que le notificaron «autoridades del Estado venezolano».

Esta semana, Mariana González denunció que fue víctima de «tres episodios de extorsión» de personas vinculadas a la iglesia, las autoridades y otros organismos, en el Arzobispado de Caracas y sedes diplomáticas, para «obligar» a su padre, González Urrutia a «renunciar a su lucha y causa» a cambio de la liberación de Tudares.

La Arquidiócesis de Caracas negó este martes que en su sede haya tenido lugar alguna extorsión a familiares de detenidos. EFE

