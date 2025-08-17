The Swiss voice in the world since 1935

Opositor Jorge Quiroga dice que Bolivia «cambiará dramáticamente» tras las elecciones

Este contenido fue publicado en
3 minutos

La Paz, 17 ago (EFE).- El candidato y expresidente de Bolivia Jorge ‘Tuto’ Quiroga afirmó que el país «cambiará dramáticamente» después de estas elecciones generales, luego de emitir su voto este domingo en La Paz.

«Es una jornada que va a marcar la historia de Bolivia, va a cambiar dramáticamente el país después de este 17 de agosto, después de dos décadas que han sido destructivas, polariazantes, de mucha persecución, de mucho dolor, este domingo sale el sol», dijo Quiroga a los medios.

Quiroga (2001-2002) pidió a los bolivianos que vayan a votar por el candidato que elijan y «que no se dejen intimidar con nada» porque «el instrumento más poderoso en la democracia es una papeleta».

El expresidente, de 65 años, lamentó que durante las primeras horas de la jornada electoral se presentaran incidentes como el que le ocurrió al candidato oficialista Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, que fue apedreado y abucheado por una turba, tras emitir su voto en el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019), donde es considerado un «traidor» por alejarse del exgobernante.

«Qué pena que se quiera a la gente a votar por nulo, es un derecho democrático, pero de pretender de que alguien quiera votar nulo a obligar a otros o agredir a otro candidato lo repudio y es muy triste que en eso hayan caído los que están en el Chapare», Quiroga.

El exmandatario, que postula a la Presidencia con la alianza Libre, afirmó que si bien confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su equipo tiene su propio equipo de control electoral que comanda su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, un emprendedor tecnológico.

«Conmigo está Juan Pablo Velasco, que ha manejado aplicaciones, las ha desarrollado, las ha creado y ha traído inversión para hacer Pedidos Ya y Yango, que tiene 50.000 conductores en tiempo real. Saber qué están haciendo 30.000 delegados en las mesas (de sufragio), nadie mejor que él», sostuvo.

Entre las ocho organizaciones políticas que concurren a los comicios, Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, podrían disputar una inédita segunda vuelta si se confirma lo reflejado en las encuestas.

Más de 7,5 millones de bolivianos mayores de edad están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Legislativo, mientras que 369.308 ciudadanos ejercerán su derecho al sufragio en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21.00 hora local (01.00 GMT del lunes). EFE

drl/eb/lnm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR