Opositor Juan Pablo Guanipa aboga por la reconciliación en Venezuela, pero «con la verdad»

Caracas, 8 feb (EFE).- El opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, abogó este domingo por la reconciliación en Venezuela, pero, subrayó, «con la verdad», una declaración que hizo horas después de ser excarcelado luego de estar detenido desde mayo de 2025.

«Creo en la reconciliación del país, pero esa reconciliación tiene que ser con la verdad por delante. Vamos a discutir las cosas y reconocer lo que es la verdad», dijo Guanipa en una aparición pública al oeste de Caracas.

En este sentido, mencionó que si se va a hablar de la verdad se tiene que reconocer que el opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado, ganó las presidenciales de 2024 y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral.

Sobre la ley de amnistía para presos políticos, propuesta por el Gobierno de Delcy Rodríguez y que se espera apruebe el Parlamento la próxima semana, consideró que «sus efectos deben ser para todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo», más «allá de quiénes participen o no en la discusión».

Asimismo, Guanipa indicó que el chavismo «tiene que tener espacio» en la Venezuela que se quiere construir, pero «reconociendo que hay una mayoría determinante de venezolanos que quiere que ese cambio sea una realidad».

«Venezuela tiene derecho a ser un país libre. Venezuela tiene derecho a ser un país democrático, a ser un país de oportunidad, a ser un país plural», expresó el también exdiputado.

«(Hugo) Chávez dirigió un gobierno de mayorías, pero con irrespeto a las minorías. Y después el señor Maduro dirigió un gobierno de minorías, pero con irrespeto a la mayoría, que es la mayoría de Venezuela que aspira a que se reconozca que hay un anhelo de cambio profundo», añadió.

Guanipa fue excarcelado este domingo con medidas cautelares: tiene prohibición de salida del país y presentación en tribunales cada 30 días, según confirmó él mismo.

Su liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, al menos 30 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos.EFE

