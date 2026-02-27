Opositor Márquez aboga por renovar ente electoral antes de cualquier elección en Venezuela

Caracas, 27 feb (EFE).- El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez abogó este viernes por renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que se convoque algún tipo de comicios en Venezuela.

«Tenemos que renovar las instituciones ¿o es que podemos hacer una elección con el actual CNE? no podemos», señaló Márquez en una rueda de prensa en Caracas, tres días después de acudir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, en Washington.

El exdiputado fue detenido en enero de 2025 y excarcelado cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses tras un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas.

Tras aprobarse la ley de amnistía la semana pasada por el Parlamento recibió la libertad plena, lo que le permitió viajar a Estados Unidos.

Márquez indicó que no se pueden celebrar elecciones en el país sin corregir «las fallas» que se detectaron en comicios pasados, donde el CNE no ha publicado los resultados desagregados para confirmar a los ganadores.

En las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el organismo proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición mayoritaria denunció fraude y aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador.

Hasta la fecha, el CNE no ha publicado los resultados desagregados que certifiquen el triunfo del mandatario, alegando un ataque en su sistema, y la oposición mayoritaria publicó las actas recogidas durante la votación para demostrar el triunfo de González Urrutia, tildadas de «falsas» por el chavismo.

Márquez indicó que también es necesario renovar la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras haber avalado los resultados proclamados por el CNE en las presidenciales.

También dijo que es necesario garantizar la libertad de asociación política de los dirigentes y la libertad de expresión en el país.

«Hay una oportunidad entonces para que esto, terminando en una elección como va a terminar, sea con todas las instituciones renovadas, con todas las libertades recuperadas, con un país que pueda ver con esperanza que esa elección que viene sí va a resolver el problema y que gane quien gane, vamos a tener un renacimiento de nuestra democracia», añadió.

Márquez descartó un posible regreso como rector al Consejo Nacional Electoral, así como también de ser un candidato presidencial ya que, dijo, no ve elecciones en el corto plazo.

El exdiputado fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El excandidato fue excarcelado el 8 de enero pasado, cuando el titular del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un «número importante» de personas. EFE

