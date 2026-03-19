Opositor venezolano apuesta a que nombramiento de nuevo ministro de Defensa sea temporal

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Caracas, 19 mar (EFE).- El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, apostó este jueves porque sea temporal el reciente nombramiento del general Gustavo González López como ministro de Defensa, al afirmar que la oposición logrará el «cambio político».

«Estamos seguros de que este irregular nombramiento será temporal porque lograremos el cambio político», indicó Guanipa en su cuenta de X.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa y designó en su lugar a González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas.

Guanipa recordó que el nuevo ministro de Defensa fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, y luego entre 2019 y 2024, y que durante su gestión murió el exconcejal opositor Fernando Albán.

«No podemos olvidar que Gustavo González López era jefe del Sebin cuando Fernando Albán fue asesinado en la sede de la policía política (de este organismo de inteligencia) en Plaza Venezuela. Memoria», subrayó el dirigente.

En 2021, el entonces fiscal general Tarek William Saab informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al precipitarse desde un décimo piso, según la Fiscalía, aunque distintos activistas políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron la investigación del caso.

Saab detalló entonces que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada, aunque posteriormente fueron puestos en libertad, según varias ONG como Justicia, Encuentro y Perdón.

Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin, en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra Maduro.

En enero de 2019, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán. EFE

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