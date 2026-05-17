Opositor venezolano cree que deportación de Alex Saab profundiza división en el chavismo

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Caracas, 17 may (EFE).- El opositor venezolano Andrés Velásquez aseguró este domingo que la deportación del empresario colombiano Alex Saab desde el país suramericano hacia Estados Unidos profundiza la división dentro del chavismo.

«La entrega de Alex Saab a la justicia de los EE.UU, profundiza la división a lo interno del chavismo. Las acusaciones van y vienen de un bando y otro», señaló el exgobernador en una publicación en X.

A su juicio, con esta deportación queda claro que el «chavismo-madurismo» no ha sido «más que una estafa que cae por su propio peso».

El sábado, Saab aterrizó en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

EFE constató la llegada del también exministro al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA.

«La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional», señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden (201-2025).

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida).

Ahora, Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también lo hacen Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico. EFE

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