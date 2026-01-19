Opositores creen que hay que «estabilizar» Venezuela antes de eventuales comicios

Caracas, 19 ene (EFE).- El grupo parlamentario opositor Libertad, del que forma parte el dirigente Henrique Capriles, consideró este lunes que, antes de pensar en la celebración de unas elecciones en Venezuela, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, es necesario «estabilizar» el país.

«Yo creo que hay que estabilizar el país, porque creo que es la urgencia en la gran mayoría de los venezolanos, producto de la inflación disparada, producto de la devaluación», dijo Capriles tras ser preguntado por la posible celebración de elecciones en el país tras el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

En una rueda de prensa, acompañado de diputados como Stalin González, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa y Antonio Ecarri, Capriles indicó que primero hay que resolver el tema económico y hacer cambios institucionales para poder celebrar elecciones.

Al expresar su opinión personal, Capriles rechazó que esté en marcha un proceso de «transición» en Venezuela porque, a su juicio, todavía hay «muchos presos políticos», canales de televisión fuera del aire y leyes que, en su opinión, atentan contra las «libertades personales».

«Mientras no cambien las instituciones podemos ver decisiones como las de (…) la sala constitucional», afirmó Capriles, en alusión a la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo gobernante, de convocar a Rodríguez a ejercer como presidenta encargada argumentando que buscaba garantizar la continuidad administrativa tras el «secuestro» de Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas.

La Constitución venezolana establece dos artículos en relación a las ausencias de un presidente. De acuerdo al artículo 234, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Expertos consultados por EFE señalan que la Constitución actual, aprobada en 1999, se apoya en la vicepresidencia ejecutiva ante la ausencia del mandatario, pero señalan que ninguno de ellos se corresponde con la situación actual. EFE

