Opositores nicaragüenses ven en liberación de presos gesto a EEUU, pero no un cambio real

San José, 11 ene (EFE).- La liberación de al menos 24 presos políticos en Nicaragua, por parte del Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, es visto por opositores nicaragüenses como un gesto hacia Estados Unidos, que exigió la excarcelación, pero no un cambio real de Managua hacia la democratización del país, que perdió con la captura del venezolano Nicolás Maduro a uno de sus principales aliados en la región.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó este domingo que, según los últimos datos confirmados con las familias, el número de presos políticos excarcelados el sábado asciende a 24 (20 hombres y cuatro mujeres), entre los que había seis que no tenían en la lista oficial de 62 detenidos, «lo que confirma la existencia de un subregistro».

La liberación se produjo cuando el Gobierno nicaragüense anunció el sábado el regreso «a sus hogares y familias (de) decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes», sin aportar más detalles, con motivo de la conmemoración de los 19 años consecutivos en el poder del Ejecutivo sandinista.

Pero la oposición recordó que se produjo un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua advirtiera que tras el «paso importante» dado por Venezuela para liberar a «un gran número de presos políticos», en Nicaragua también hay «más de 60 personas» que siguen «injustamente detenidas o desaparecidas».

El mismo sábado, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, publicó otro mensaje, en el que denunciaba que «la brutal dictadura Murillo-Ortega» celebraba 19 años «de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco»: «Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia».

En las últimas elecciones presidenciales de 2021, siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados, por lo que los comicios fueron desconocidos por la oposición.

Un gesto hacia Trump

Para el dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, líder del partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) y desnacionalizado, el gesto del Gobierno tiene una lectura clara.

“Esta medida de los presos es efectivamente un mensaje a Trump de decirle que pueden negociar con ellos y que tienen cosas que dar, que son los presos políticos y nada más que eso, pues no le veo más posibilidades que eso”, afirmó a EFE Chamarro.

El opositor sostiene que la liberación no implica un compromiso real del Gobierno sandinista con el cambio: “Echan presa a la gente y luego simplemente la liberan como moneda de cambio, pero no para un compromiso de cambio democrático”.

A su juicio, aunque el escenario internacional “abre una etapa en la cual la dictadura podría tomar algunas acciones”, Ortega, de 80 años, “está muy viejo y muy cerrado en su esquema como para pensar a estas alturas en tener en su mente una estrategia de apertura democrática”.

Una postura que comparte Luis Fley, líder de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), quien expresó a EFE que “a lo único que le teme la dictadura Ortega-Murillo es a la presión norteamericana”.

“Tiene un espejo en qué verse, que es el espejo de Maduro. Yo creo que él está dando estas concesiones para congraciarse con la Administración Trump”, dijo, al advertir que solo bajo “una presión seria” el Gobierno reacciona.

No obstante, ambos dirigentes coincidieron en que las excarcelaciones, aunque positivas, son insuficientes.

Fley considera que antes de cualquier diálogo, el Gobierno debe “revertir todas las leyes represivas, restablecer las libertades que nos han quitado y permitir que los nicaragüenses puedan regresar al país”, además de renovar las estructuras del Consejo Supremo Electoral “de acuerdo con los parámetros internacionales”.

La oposición, subrayó Chamorro, está dispuesta a negociar únicamente sobre la base de “elecciones libres, transparentes y competitivas, observación electoral, reformas electorales y una reforma a la Constitución”. EFE

