Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es «insuficiente y sesgada»

3 minutos

Caracas, 19 feb (EFE).- Opositores venezolanos consideraron este jueves que la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- es «insuficiente y sesgada» al contemplar solo coyunturas políticas específicas ocurridas entre 2002 y 2025.

«La ley aprobada hoy es insuficiente y sesgada, no podemos descansar ni ceder en los esfuerzos por la defensa de la libertad y una verdadera justicia transicional», señaló el partido Primero Justicia (PJ) en una publicación en X.

Asimismo, indicó que no hay amnistía verdadera cuando las liberaciones dependen de los «mismo verdugos que persiguen inocentes».

PJ sostuvo que si la voluntad del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez es real las liberaciones de los presos políticos podrían hacerse de inmediato y «no sería dilatada por debates estériles y procedimientos fingidos».

«Una verdadera amnistía debe pasar por el desmontaje absoluto del sistema represor, tener mecanismos de reparación para las víctimas y garantías claras para la no repetición», apuntó.

Por su parte, la exdiputada Delsa Solórzano, quien recientemente salió de la clandestinidad, dijo en X que la cantidad de exclusiones en la ley son significativas.

Solórzano criticó que el texto no contemple la derogación de otras leyes, como la del odio, que «son usadas como instrumento de persecución política».

El director de relaciones internacionales del partido Vente Venezuela -liderado por María Corina Machado-, Pedro Urruchurtu, señaló en X que la ley es una excusa para ganar tiempo, «distraer y manipular, como los criminales que son».

«No liberan a los presos políticos porque no les da la gana, no porque necesiten una ley», criticó.

Durante el debate para la aprobación de la amnistía, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió este jueves el uso inadecuado de la ley contra el odio -cuestionada por defensores de derechos humanos- y consideró posible una reforma de esta legislación que establece penas de hasta 20 años de cárcel.

El jefe parlamentario aseguró que la ley contra el odio es «muy útil», pero reconoció que «hubo situaciones de mala utilización» y aplicación de esta legislación.

Los diputados votaron por unanimidad este jueves a favor de una ley de amnistía que podrá ser aplicada para coyunturas políticas específicas ocurridas entre 2002 y 2025 y que excluye a aquellos que promuevan acciones armadas contra el país.

Igualmente, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para «curar heridas, reencauzar la convivencia democrática» y la justicia. EFE

sc/bam/sbb