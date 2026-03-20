Opositores venezolanos denuncian falla eléctrica masiva en el occidente del país

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Caracas, 20 mar (EFE).- Los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron este viernes una falla eléctrica masiva en varios estados del occidente del país, por lo que llamaron de manera urgente a estabilizar el servicio y rescatar la infraestructura de este sector.

«Nuevamente se produce un apagón general que afecta, hasta donde llega información, a Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Lara y obviamente Zulia», indicó Guanipa en una publicación en X.

El exdiputado sostuvo que la «destrucción» del sistema eléctrico ha sido una «obra chavista y madurista» que ha llevado «a realidades humillantes de bajones y apagones constantes, con todas las consecuencias que esto acarrea».

Por su parte, la diputada Nora Bracho dijo que la crisis eléctrica en Venezuela no puede seguir siendo tratada como un tema secundario.

«Mientras se insiste en centrar la discusión en el petróleo y la minería, el país real sigue exigiendo respuestas sobre sus servicios públicos», añadió en X.

Bracho dijo que sin electricidad no hay desarrollo posible en el país suramericano, por lo que cree que las inversiones que se plantean para el sector petrolero y minero deben ser orientadas también a «recuperar el sistema eléctrico, estabilizar el servicio y mejorar la calidad de vida de los venezolanos».

Usuarios en X reportaron apagones masivos en distintos estados del occidente de Venezuela desde la madrugada de este viernes, sin que hasta el momento el Ministerio de Energía Eléctrica o la estatal Corpoelec hayan ofrecido información sobre este hecho.

La nación petrolera enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.

El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución del general Jorge Márquez Monsalve, como parte de una nueva ronda de cambios en el gabinete tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Rodríguez destacó en Telegram que Alcalá es ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar -una de las principales casas de estudio de la nación- y «especialista de proyectos eléctricos».

El nuevo ministro tendrá la responsabilidad de «seguir fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional», señaló la mandataria.

El Parlamento -dominado por el chavismo- aprobó una reforma de Hidrocarburos, y actualmente debate una reforma de minería para abrir ambos sectores al capital extranjero y privado, y para esto es clave el fortalecimiento de la industria eléctrica, un servicio que ha tenido fallas masivas durante años; siendo el apagón nacional de marzo de 2019 una de las crisis más graves del sector. EFE

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