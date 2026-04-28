Oprah Winfrey y Amazon acuerdan con Wondery la distribución de ‘The Oprah Podcast’

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Los Ángeles (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Amazon y la productora Harpo Entertainment, de Oprah Winfrey, llegaron a un acuerdo para obtener los derechos exclusivos de distribución y publicidad de ‘The Oprah Podcast’, en formatos de audio y video.

El gigante tecnológico anunció este lunes que como parte del acuerdo, la producción se ampliará a dos episodios semanales a partir de este verano.

«Presentar este podcast me permite continuar con la labor que siento que debo hacer: abrir la puerta a conversaciones importantes», dijo Winfrey en el comunicado.

El convenio incluye además los derechos del catálogo de ‘The Oprah Winfrey Show’, así como de las franquicias emblemáticas de Winfrey, ‘Oprah’s Book Club’ y ‘Oprah’s Favorite Things’.

A partir de julio, Wondery, el estudio y red de podcast de Amazon, distribuirá ‘The Oprah Podcast’ en los servicios de Amazon, incluidos Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels y Audible y el programa seguirá disponible también en YouTube y en otras plataformas.

El espacio conducido por Winfrey, presenta conversaciones con líderes de opinión, autores de bestsellers, figuras culturales y agentes de cambio, así como diálogos con público en vivo.

El podcast de Oprah se suma a una lista de programas liderados por creadores que incluye ‘New Heights’, de Jason y Travis Kelce; ‘Baby, This Is Keke Palmer’; ‘Mind the Game’; y ‘Armchair Expert’, de Dax Shepard, todos ellos dentro del ecosistema de Wondery y Amazon. EFE

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