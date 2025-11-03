Orange lanza la adquisición de la española MásOrange, de la que ya posee el 50%, por 4.250 millones de euros

El gigante francés de las telecomunicaciones Orange anunció este viernes que emprendió un proceso de compra del operador español MásOrange, del que es actualmente propietario en un 50%, por 4.250 millones de euros (unos 4.900 millones de dólares).

«Orange anuncia que cerró un acuerdo no vinculante con Lorca [el grupo que posee la otra mitad de la compañía] para adquirir la integralidad de MásOrange a través de la compra de su parte del 50% […], por un precio de 4.250 millones de euros en efectivo», indicó la empresa en un comunicado.

MásOrange, el operador número uno en España en cantidad de clientes, nació de la fusión anunciada en 2022 entre Orange y su rival español MásMóvil, adquirido posteriormente por el fondo de inversión Lorca.

Sin embargo, la creación de esta empresa conjunta en la que participan al 50% ambos grupos, había despertado las sospechas de las autoridades de competencia de Bruselas, que finalmente dieron su visto bueno en febrero de 2024 tras conseguir que se vendiera parte de la red móvil de la empresa a su competidor Digi.

Según su comunicado, Orange prevé firmar un «acuerdo vinculante» con Lorca «antes de finales de 2025» para adquirir la totalidad del operador español.

«Al poseer la totalidad del capital, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España, así como su confianza en MásOrange y su equipo directivo para crear valor para todas las partes interesadas», indica el comunicado del grupo.

Se prevé que la finalización de la adquisición tenga lugar durante el primer semestre de 2026, según se especificó.

