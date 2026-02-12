Orbán dice que la economía de europa necesita paz y que no se envíe dinero a Ucrania

Budapest, 12 feb (EFE).- Evitar un declive de la economía europea pasa por asegurar la paz, por no enviar dinero a Ucrania y por bajar los precios de la energía, según ha opinado este jueves el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, al entrar a la cumbre informal de la Unión Europea (UE) en Bilzen, Bélgica.

«Estamos aquí porque la economía europea está en bajada, o como dicen en Bruselas ‘está perdiendo competitividad'», dijo Orbán al entrar en el Castillo de Alden Biesen donde se reúnen hoy los líderes de los Veintisiete.

El primer ministro subrayó que en esta situación Europa necesita paz, ya que «en la guerra la economía se bloquea», y afirmó que la UE no debería enviar dinero a otros países «como por ejemplo a Ucrania».

La tercera propuesta de Orbán es la reducción de los precios de energía ya que «los costes en energía de la empresas es un grave problema».

El Gobierno de Orbán, el mejor aliado de Moscú en la UE, se opone categóricamente al apoyo militar y financiero a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

El Parlamento Europeo se mostró ayer favorable a otorgar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, del que dos tercios se destinarán a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos salvo en casos excepcionales.

En otro aspecto, Orbán dijo hoy que la integración de Ucrania a la UE en 2027 «es un dulce sueño».

El Gobierno de Orbán se opone a la adhesión del país invadido en 2022 por Rusia y ha adelantado varias veces que la vetará.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúnen en el castillo de Alden Biesen, situado al este de Bélgica y a pocos kilómetros de la ciudad neerlandesa de Maastricht.

Según la agenda prevista, la reunión se centrará en abordar la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Unión Europea.EFE

