Orbán se estanca y la oposición gana apoyos a dos semanas de las elecciones, según sondeos

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Budapest, 25 mar (EFE).- La oposición conservadora húngara sigue ganando apoyos y saca ya más de veinte puntos de ventaja al Fidesz, del ultranacionalista primer ministro Viktor Orbán, a sólo 18 días de las elecciones que pueden acabar con sus 16 años de gobiernos con mayoría absoluta, según las últimas encuestas del Instituto Medián.

Según los datos del sondeo, el partido Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, cuenta con el apoyo de hasta el 58 % de los votantes, mientras que el Fidesz tiene una intención de voto del 35 %.

Estos resultados podrían traducirse en una mayoría de dos tercios en el Parlamento para Tisza.

Según este sondeo, realizada hace poco más de una semana, ninguna otra formación lograría superar el umbral del 5 % para entrar en el Parlamento.

Los datos indican que el Tisza ha aumentado en tres puntos porcentuales sus apoyos en los dos últimos meses, mientras que el Fidesz sigue estancado en el 35 %.

La encuesta también apunta a que en enero solo el 39 % de los encuestados decía que Tisza ganaría los comicios, mientras que en el caso del Fidesz esa proporción era del 44 %.

En marzo la tendencia se ha invertido y el 47 % opina que la oposición ganará, y sólo el 35 % cree que será Orbán quien lo haga.

«Faltan 18 días hasta la victoria. Todos juntos recuperaremos nuestra patria y el Gobierno de Tisza trabajará por todos los húngaros”, ha dicho sobre la encuesta Magyar.

El líder opositor lleva semanas lanzado mensajes europeístas, en contrapunto a las buenas relaciones de Orbán con Moscú.

El primer ministro ha centrado en los últimos meses su discurso en la supuesta injerencia de la Unión Europea (UE) y de Ucrania en la campaña electoral y ha prometido que solo él es capaz de evitar que Hungría se involucre en la guerra. EFE

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