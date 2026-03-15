Orbán usa el último gran mitin antes de las elecciones de abril para atacar a Ucrania

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Budapest, 15 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, atacó este domingo a la vecina Ucrania, en el último gran acto público antes de las elecciones generales de abril, por querer «generar miedo» en el país centroeuropeo con un bloqueo energético.

En un discurso ante decenas de miles de simpatizantes, llegados a Budapest desde todo el país, el líder populista instó a Ucrania a dejar pasar el petróleo ruso por un oleoducto atacado en enero por Rusia.

“Ves, (Volodímir) Zelenski, éste es el Estado milenario de Hungría. No vas a poder generar miedo con el bloqueo del petróleo”, dijo Orbán al dirigirse directamente al presidente del país vecino, invadido y atacado por Rusia desde hace cuatro años.

Hungría celebra el próximo 12 de abril elecciones generales, en las que el gobernante partido Fidesz podría perder el poder, según las encuestas, tras gobernar durante 16 años con mayorías de dos tercios.

El país centroeuropeo, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, conmemora este domingo la revolución de 1848-49 de los húngaros contra el Imperio de los Habsburgo, una de las fiestas nacionales más importantes del país.

La campaña electoral de Orbán está centrada en la supuesta injerencia de Ucrania en asuntos internos de Hungría.

El mandatario afirma desde hace semanas que Kiev apoya al opositor partido Tisza, que lidera las encuestas con una cómoda mayoría de entre 10 y 20 puntos porcentuales.

Decenas de miles húngaros salieron este domingo a las calles de Budapest en la llamada ‘Marcha de la Paz’, bajo el lema de “No seremos una colonia ucraniana”, convocada por grupos cercanos al Fidesz.

“¿Debo formar Gobierno yo o Zelenski?”, se preguntó Orbán en alusión a las elecciones de abril y acusó una vez más a Kiev de apoyar a la oposición, encabezada por el conservador Peter Magyar, líder del partido Tisza.

“No vamos a dejar que cambien nuestro tricolor a banderas de colores ucranianos o el arcoiris”, agregó Orbán, quien rechaza cualquier ayuda al país invadido y suele atacar a la comunidad LGTBI.

El primer ministro ultranacionalista reiteró que Hungría no apoyará a Ucrania con dinero y no dejará que la UE “le quite el dinero a los húngaros”.

Según el Gobierno húngaro, considerado el aliado más cercano de Moscú en la UE, Ucrania está bloqueando el tránsito del crudo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’, una disputa que ha dominado gran parte de la campaña y que sigue sin resolverse.

De acuerdo a las últimas encuestas, un estimado 51 % de los ciudadanos con derecho a voto apoya al Tisza, mientras que el 41 % sería para el Fidesz.

De confirmarse estos resultados, la formación de Peter Magyar podría hacerse con 115 de los 199 escaños en el Parlamento, suficiente para gobernar pero lejos de la mayoría de dos tercios (133), necesaria para poder reformar el país tras los cuatro mandatos consecutivos de Orbán. EFE

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