Ordenan juicio contra seis personas y una empresa por incendio en tienda Waldos en México

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- Un juez ordenó llevar a juicio a seis personas físicas y una persona moral por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de la cadena Waldos, en Hermosillo, Sonora, norte de México, que dejó 23 personas muertas, informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES).

En un comunicado, la Fiscalía detalló que el Juez de Control consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de los imputados, tras valorar pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas por el Ministerio Público.

Los cargos incluyen los delitos de «homicidio, distintos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo», así como incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos, atribuidos de manera diferenciada a las seis personas y a la empresa involucrada.

El juez determinó que los acusados enfrenten el proceso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad, exhibir una garantía económica y la prohibición de salir del estado.

En el caso del representante legal de la empresa, el juex consideró procedente la prisión preventiva justificada, aunque esta no se ejecutó debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la Fiscalía.

Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la FGJES señaló que reforzará las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

Durante la misma audiencia, el juez resolvió no ordenar juicio contra otras dos personas: una al considerar que la conducta presuntamente delictiva había prescrito y otra por estimar que no se acreditaba su probable responsabilidad.

La Fiscalía manifestó su desacuerdo con ambas determinaciones y anunció que apelará la decisión.

El incendio en la tienda Waldos, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los siniestros más graves en la historia reciente de Sonora, al causar la muerte de 23 personas y generar una amplia exigencia de justicia por parte de las víctimas y sus familiares.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y el acompañamiento a las familias afectadas por el caso. EFE

