Oregon demanda al Gobierno de Trump para evitar el envío de la Guardia Nacional al estado

Washington, 29 sep (EFE).- El estado de Oregon ha presentado una demanda contra el Gobierno de Donald Trump para evitar el despliegue de la Guardia Nacional en su territorio.

En el documento judicial, presentado el domingo por la tarde en una corte federal, el estado y la ciudad de Portland acusaron al Gobierno republicano de estar abusando del poder ejecutivo de manera inconstitucional.

«Lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias» de la Administración Trump «amenazan con socavarla al incitar la indignación pública», señaló el recurso.

Cientos de miembros de la Guardia Nacional de Oregon ya fueron convocados para desempeñar funciones federales, según indicó el domingo el fiscal general del estado, Dan Rayfield, en su cuenta de la plataforma X.

«El secretario de Defensa envió un memorando a la gobernadora Tina Kotek autorizando a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón a desempeñar funciones federales durante 60 días», indicó Rayfield, quien criticó la decisión del Pentágono.

«Las comunidades de Oregon son estables, y nuestras autoridades locales han sido claras: tenemos la capacidad de manejar la seguridad pública sin interferencia federal”, agregó.

Trump anunció este sábado su intención de desplegar militares en Portland, la ciudad más poblada del estado norteño.

De concretarse, se convertiría en el tercer despliegue de las tropas que ordena el mandatario, tras Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), aumentando la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que se han ido sucediendo en respuesta por algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista. EFE

aaca/asb/rod

