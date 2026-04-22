Organismo estatal pide cerrar por inhabitable área de aislamiento de cárcel en Paraguay

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Asunción, 22 abr (EFE).- El estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay pidió este martes la «clausura inmediata» de un área de aislamiento de una cárcel en el sur del país, al denunciar que no cumple con las «condiciones mínimas de habitabilidad» dentro de un sistema cuya sobrepoblación crítica supera el 90 %.

La solicitud se dio a conocer después de que el organismo, que tiene como misión prevenir las torturas y proteger a las personas privadas de libertad, visitó entre el 13 y el 15 de abril pasado en la Penitenciaría Regional de Misiones, que alberga a 1.888 personas pese a que, según cifras del Ministerio de Justicia, tiene capacidad para 920.

Además, alertó de una «alta proporción» de reclusos «bajo régimen de prisión preventiva», es decir, sin sentencia en firme, una situación que esa entidad ha advertido en el resto del sistema penitenciario.

En un comunicado, el MNP dijo haber constatado que el sector de aislamiento de los pabellones de varones no reúne «las condiciones mínimas de habitabilidad, dignidad y seguridad necesarias para el alojamiento de personas» y su situación resulta «incompatible» con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La entidad detectó igualmente «aspectos críticos» en la cárcel de Misiones como «posibles situaciones de tortura y malos tratos» a los reclusos, de las que no precisó mayores detalles, y deficiencias en las condiciones de alojamiento, alimentación, acceso a la salud, educación, entre otros.

Según el MNP, hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en las 19 cárceles del país, en las que los índices de ocupación oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %.

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero pasado a 93,95 % , de acuerdo con un informe difundido entonces por ese organismo. EFE

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