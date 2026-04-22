Organización Marítima Internacional tilda de «inaceptables» los ataques a buques en Ormuz

2 minutos

Londres, 22 abr (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) tildó este miércoles de «inaceptables» los ataques y capturas de buques mercantes en el estrecho de Ormuz, después de diversos incidentes reportados en los últimos días en la zona.

«Los ataques y las capturas de buques mercantes son inaceptables. Hago un nuevo llamamiento para que cesen estas acciones imprudentes y para que se libere de inmediato a todos los buques y la gente de mar inocente», dijo hoy el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, en un comunicado.

Las palabras de Domínguez llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciase este miércoles el apresamiento de dos buques en Ormuz por operar sin permisos necesarios, mientras que la agencia británica de operaciones comerciales marítimas (UKMTO) reportó hoy al menos dos ataques a embarcaciones en las inmediaciones del estrecho.

El diplomático panameño dijo haber conversado hoy con un marinero que estuvo varado en el golfo Pérsico y logró salir, al mismo tiempo que recordó que cerca de 20.000 personas siguen todavía allí, tras siete semanas de conflicto, sin saber cuándo podrán volver a casa.

Domínguez explicó cómo el citado marinero -que no fue identificado- le describió «el estrés constante» que suponía que los misiles le sobrevolaran, así como el «peligro» de que los escombros que caían del cielo impactasen contra el buque, o las dificultades a la hora de racionar los suministros o de poder estar en contacto con sus familiares.

El tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del flujo marítimo de hidrocarburos a nivel global, sigue bloqueado como resultado del conflicto en Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán han prolongado su alto el fuego y siguen a la espera de retomar las negociaciones de paz.

De acuerdo con el secretario de esta agencia marítima de la ONU, «la reducción de las tensiones, las medidas concretas y el restablecimiento de la libertad de navegación son la única vía para avanzar». EFE

rb/rod