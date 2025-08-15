The Swiss voice in the world since 1935

Organizaciones civiles de Esuatini presentan un recurso contra las deportaciones de extranjeros desde EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tres organizaciones de la sociedad civil en Esuatini, pequeño estado africano, presentaron el jueves un recurso judicial para declarar inconstitucional la aceptación en el país de cinco hombres, entre ellos un cubano, deportados en julio por Estados Unidos como «criminales extranjeros».

Originarios de Vietnam, Laos, Yemen, Cuba y Jamaica, estas personas que vivían en Estados Unidos fueron trasladadas a mediados de julio en un avión militar estadounidense, en el marco del programa de Washington para deportar inmigrantes a terceros países.

En su solicitud presentada ante el Tribunal Superior de Esuatini, tres organizaciones de la sociedad civil consideran que el acuerdo entre el reino y la administración del presidente estadounidense Donald Trump es inconstitucional, ya que es confidencial y no fue examinado por el parlamento.

Las organizaciones hacen un llamado al gobierno de la última monarquía absoluta de África para que divulgue la totalidad de los términos de este acuerdo.

«Las circunstancias del acuerdo plantean graves problemas de abuso de poder del ejecutivo, en materia de derechos humanos y seguridad nacional», declararon en un comunicado anunciando la acción legal.

Los cinco expulsados se encuentran detenidos en aislamiento en una prisión de máxima seguridad que ya está ocupada al 171% de su capacidad, según el comunicado.

La semana pasada, Sudáfrica, país vecino, protestó ante Esuatini por la acogida de estos expulsados, manifestando su preocupación por su perfil y el «impacto negativo» potencial sobre su propia seguridad.

br/clv/fal/mba/mab/pb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
7 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR