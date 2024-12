Organizaciones sociales cierran el año recordando sus luchas y a asesinados en Paraguay

Asunción, 18 dic (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil recordaron este miércoles la memoria de luchadores sociales asesinados y reafirmaron sus reivindicaciones en favor de los campesinos, indígenas, migrantes, mujeres y otros sectores, para visibilizar el «hartazgo» de la sociedad paraguaya con la clase política,

En la plaza de la Democracia de Asunción, medio centenar de paraguayos vestidos de blanco encendieron antorchas y se juntaron para reflexionar sobre “Las 7 Heridas de nuestro pueblo” como un cierre del año 2024.

«Sentimos, sin ánimo a equivocarnos, un hartazgo muy potente en la gente, la gente está cansada, está cansada de tener que mendigar derechos, está cansada de que la clase política no se ocupe de solucionar los problemas cotidianos», expresó a EFE la exsenadora de Paraguay Kattya González, que asistió a esta asamblea popular.

Para la política opositora aseguró que estas convocatorias permiten que la gente «vaya sintiéndose parte de la reconstrucción del Paraguay» planteando soluciones a los problemas, que consideró no vendrán de las instituciones del Estado.

«Paraguay necesita una segunda independencia, una independencia de estos yugos que hoy nos oprimen como país que nos mantienen marginados, pero eso va a surgir en las calles, no está en el Congreso, definitivamente; no están en los ministerios, definitivamente; no está en el gobierno, definitivamente. Entonces está la solución en el pueblo», indicó.

La exsenadora dijo que frente al cierre de «un año duro» en Paraguay era necesario «tomar conciencia colectiva» sobre la causa campesina, del sector indígena como «la clase más postergada», las víctimas de feminicidio, los enfermos que sufren la falta de políticas en salud y la situación de 1,3 millones de migrantes paraguayos.

En el acto hubo un espacio para recordar a paraguayos asesinados como el fiscal antimafia Marcelo Pecci (2022) o los periodistas Santiago Leguizamón (1991) y Pablo Medina y en su honor colocaron algunas sillas vacías en medio de la plaza.

La iniciativa de esta jornada nació de las asambleas ciudadanas realizadas a lo largo de los 65 kilómetros que más de 130 opositores marcharon en noviembre pasado desde la ciudad de Caacupé hasta Asunción, señaló a EFE el secretario general del Partido Paraguay Pyahura (PPP), Ermo Rodríguez.

«Con estas siete heridas simbolizamos los dolores de nuestro pueblo, el sufrimiento de nuestro pueblo», destacó. EFE

