Orsi rinde cuentas al Parlamento y afirma que su política exterior es de resultados

Daniela Calone y Santiago Carbone

Montevideo, 2 mar (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, rindió cuentas este lunes ante la Asamblea General del Parlamento, sostuvo que el multilateralismo es «esencial» para el país sudamericano y aseguró que su política exterior «es de resultados».

A un año de su asunción, el mandatario se presentó en el Palacio Legislativo de Montevideo para informar sobre su gestión.

Allí se hicieron presentes sus ministros, así como también diferentes invitados, entre los que estuvieron el expresidente Julio María Sanguinetti y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda del también exmandatario José Mujica.

«Hoy estoy ante esta Asamblea para agradecer, pero fundamentalmente para rendir cuentas. Rendir cuentas de las obligaciones que mi Gobierno asumió para que Uruguay siga siendo lo que ha sido es y será: un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional. De la democracia plena, el respeto por la ley, del desarrollo económico con inclusión social en un mundo cada vez mas radicalizado y extremista», dijo el presidente.

En ese sentido, enfatizó que rendir cuentas es el ejercicio máximo de la democracia: «Es aceptar que el poder no es patrimonio de quien gobierna, sino mandato de quien lo delega, es comprender que cada decisión pública debe ser explicada, defendida y evaluada».

La importancia del multilateralismo

Orsi indicó en el comienzo de su discurso que el mundo atraviesa una transformación estructural «que no es una oscilación económica, sino un cambio de época».

«En el plano geopolítico asistimos a una fragmentación creciente: guerras sin resolución, sin explicación ni lógica aparente. Conflictos que reconfiguran alianzas, una disputa estratégica por energía, minerales y tecnología con cada vez más frentes activos y cada vez más guerras», dijo.

Añadió que el comercio dejó de ser solo comercio para convertirse en geopolítica y que en el plano económico «persisten tensiones inflacionarias, desigualdades profundas y una discusión abierta sobre el papel del Estado en la protección social».

Orsi detalló también que para un país de las dimensiones de Uruguay el multilateralismo «siempre será esencial» y celebró que en el primer año de Gobierno «ha quedado claro» que el país «tiene la oportunidad y responsabilidad de desempeñar un rol proactivo y constructivo tanto en el escenario regional como en el global».

Asimismo, indicó que su política exterior es de resultados: «Abrir mercados para lo que producimos, atraer inversiones que generen empleo y defender el interés nacional con inteligencia».

Recordó la reciente firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, la solicitud de Uruguay para incorporarse a la Asociación Económica Integral Regional, los logros obtenidos en un reciente viaje a China y el hecho de que fuera aceptada la solicitud de adherirse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico.

Empleo, salud y educación

En el plano económico, el presidente sostuvo que en el primer año de su Gobierno aumentó un 2,3 % el salario real, se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo y hubo un récord en las exportaciones de bienes, que alcanzaron los 13.400 millones de dólares.

Además, destacó el avance hacia la implementación del Impuesto Mínimo Global para que las grandes multinacionales que operan en Uruguay tributen allí. «Es una señal clara: Uruguay cumple, se adapta a las nuevas normas globales y defiende su base tributaria con responsabilidad», expresó.

En otra parte de un discurso que se extendió por unos 45 minutos, el presidente reiteró su compromiso por «poner a la niñez en el centro», aseguró que su administración hizo «la mayor asignación presupuestal para la primera infancia en la historia del Uruguay» y resaltó la puesta en marcha de «la acción país en salud mental» .

Además, habló del proyecto del Gobierno para crear una Universidad de la Educación y dijo que se está avanzando en una hoja de ruta que llevará a 100.000 niños a escuelas de tiempo completo o extendido para el año 2029.

Por otra parte, informó que tomó la decisión de enviar un proyecto de ley al Parlamento para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

«Las transformaciones profundas se construyen con paciencia», concluyó el mandatario, quien dijo estar convencido de que «gobernar es hacer crecer, sin que nadie quede atrás» e informó que el 82,5 % de las prioridades estratégicas de su Gobierno ya se encuentran en marcha. EFE

