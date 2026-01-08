Orsi se reúne con autoridades locales para coordinar acciones frente al déficit hídrico

Montevideo, 8 ene (EFE).- Con el fin de coordinar acciones frente al déficit hídrico que afecta a varias zonas del este y sur del país, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mantuvo este jueves una reunión con el intendente del departamento (provincia) de Maldonado, Miguel Abella.

La reunión, que contó también con la participación del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se enmarcó en el tema que esa cartera maneja junto a sus equipos técnicos de la situación que atraviesa el país.

Durante el encuentro se compartió información sobre las acciones ya desplegadas, especialmente las destinadas a garantizar el suministro de agua para la población y el ganado.

En la reunión, Orsi pidió «no duplicar esfuerzos» y llevar a cabo una labor conjunta entre el Gobierno nacional y los Gobiernos locales, según detalló la Intendencia de Maldonado.

El ministro Fratti, por su parte, valoró la instancia como «muy fructífera» e hizo hincapié en la importancia de dialogar con los actores que se encuentran en cada territorio.

Esta agenda se suma a la instalación de una mesa de trabajo el pasado miércoles entre esta cartera y otros organismos implicados para monitorear el déficit hídrico en diferentes zonas del país.

La iniciativa pretende evaluar medidas de apoyo a los productores e incluye la eventual declaración de emergencia agropecuaria en los departamentos más comprometidos —Montevideo, Canelones, Lavalleja, Maldonado, y una parte importante de San José y Rocha—.

Aún así, la decisión de declarar o no la emergencia agropecuaria se tomará la próxima semana, una vez actualizado el diagnóstico y definidas las acciones a tomar y su financiamiento.

Según afirmó el pasado miércoles el viceministro de Ganadería, Matías Carámbula, la mesa trabaja en un diagnóstico por regiones y rubros y en un paquete de acciones que contempla facilidades financieras, apoyo para agua y alimentación animal y medidas específicas para los distintos sectores agropecuarios.

En paralelo, el Instituto Uruguayo de Meteorología señaló que, aunque la situación no reproduce la gran sequía que sufrió el país sudamericano en 2023, persiste un déficit de precipitaciones en el territorio sur, si bien las lluvias previstas para las próximas semanas podrían aliviar parcialmente el escenario sin revertir de inmediato el déficit acumulado. EFE

