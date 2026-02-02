Ortega y Murillo felicitan a Laura Fernández por su victoria en los comicios de Costa Rica

2 minutos

San José, 2 feb (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron este lunes a la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su victoria en las elecciones celebradas el domingo en Costa Rica.

«Celebramos su triunfo el día de ayer, celebrando también el ambiente pacífico y alegre en ese domingo de confirmación de los caminos de concordia que vive, desea y merece el pueblo fraternal de Costa Rica», escribieron Ortega y Murillo en un mensaje enviado a Fernández.

«A usted, como mujer en la Presidencia de Costa Rica, todo lo mejor, confiando en Dios que seguirá bendiciendo las realizaciones y los nuevos proyectos de desarrollo y convivencia armoniosa de las queridas familias y comunidades de Costa Rica», continuaron.

Asimismo, expresaron su reconocimiento, respeto y aprecio, «seguros de que promoviendo la unión y la paz todos tendremos ese futuro de plenitud que tanto hemos procurado (…) Felicidades, doña Laura, a usted, a su pueblo, a su familia», concluyeron.

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La gobernante electa, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente Rodrigo Chaves.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 diputados del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para hacer reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes del Legislativo. EFE

