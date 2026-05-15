Otro exfuncionario del estado mexicano de Sinaloa se entrega en EE.UU., según medios

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Ciudad de México, 15 may (EFE).- El exsecretario Administración y Finanzas del estado mexicano de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos, según informaron este viernes medios nacionales, tras la detención del exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, ambos señalados por Washington entre diez funcionarios presuntamente implicados en una trama de protección al Cartel de Sinaloa.

Según el periódico mexicano Reforma, que cita fuentes oficiales, Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (2021-2024), se habría entregado voluntariamente a autoridades de EE.UU.

Con ello, Díaz Vega se convirtió en el segundo allegado al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en ser detenido en el marco de investigaciones en Estados Unidos sobre presuntas redes de protección al Cartel de Sinaloa dentro de estructuras de seguridad y administración pública en el estado.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de EE.UU. difundió una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y posesión de armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el excomandante de la policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán, y el senador oficialista Enrique Inzunza.

De acuerdo con autoridades de EE.UU., la red operó para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con apoyo desde estructuras de gobierno en Sinaloa.

Rocha Moya rechazó previamente las acusaciones y solicitó licencia al cargo el pasado 2 de mayo.

Hasta ahora, ni autoridades estadounidenses ni el Gobierno mexicano han confirmado oficialmente la entrega de Díaz Vega ni han informado sobre cargos o procesos judiciales en su contra.

Reportes extraoficiales mencionan que la detención habría ocurrido en Europa.

Las autoridades estadounidenses tampoco han hecho públicos los expedientes judiciales completos ni los cargos específicos contra todos los diez funcionarios mencionados en el caso. EFE

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