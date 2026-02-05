Otros tres muertos en un tiroteo en la localidad árabe de Suweid Hamira, norte de Israel

(Actualiza información de la protesta del domingo y corrige fecha)

Jerusalén, 5 feb (EFE).- Tres personas murieron este jueves en un tiroteo en la localidad árabe de Suweid Hamira, parte del territorio palestino que en 1948 fue anexionado por Israel y donde, en el último año, se ha desatado un repunte sin precedentes de la violencia a manos del crimen organizado.

Los tres fallecidos son hombres que participaron «en un incidente violento», según informó el servicio de emergencias Magen David Adom en un comunicado en X, que primero informó de la muerte de dos treintañeros debido a «heridas penetrantes», y después de una persona de unos 50 años que había sido trasladada al Hospital Rambam, donde se le practicó una reanimación cardiopulmonar sin éxito.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo este jueves que los asesinatos en la comunidad árabe de Israel constituyen «una emergencia nacional», tras este suceso que eleva al menos a 35 el número de árabes israelíes (o palestinos del 48) fallecidos en las comunidades árabes solo en lo que va de 2026.

«Siete asesinados en menos de 48 horas. En Tira, Kiryat Yam y Suweid Hamira. 35 personas son asesinadas en los primeros 36 días del año. Sólo en este país el ministro designado permanece en su cargo y no hay nadie que lo juzgue», denunció por su parte en X el político Ayman Odeh, líder de la alianza árabe-judía Hadash-Taaal.

Se conoce como árabes israelíes (o palestinos del 48) a los palestinos y sus descendientes que permanecieron en las ciudades que hoy son territorio israelí, tras la guerra árabe-israelí de 1948. Las mayores urbes son Rahat y Nazaret, y en total constituyen el 20 % de la población.

Solo en 2025 hasta 252 árabes israelíes murieron a causa de asesinatos y del crimen en las comunidades árabe, una cifra sin precedentes, en parte, consecuencia de la inacción de las autoridades y la policía israelíes, a cargo del supremacista judío, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Debido a esta creciente violencia, se están produciendo protestas a favor de que se establezca una política para frenar las muertes, tras una primera protesta masiva y huelga general el pasado 22 de enero en Sakhnin, norte de Israel, en la que se congregaron más de 70.000 personas, según medios locales.

Una semana después, le siguió otra gran manifestación nacional en Tel Aviv y está prevista una en Jerusalén el próximo domingo día 8 a las 13:30 (11:30 GMT), según una convocatoria de Alianza por la Paz, con la llegada en caravana de miles de palestinos del 48 de diferentes ciudades israelíes del norte. EFE

