Ouattara lidera con ventaja los primeros resultados de las elecciones en Costa de Marfil

Nairobi, 27 oct (EFE).- La Comisión Electoral Independiente (CEI) de Costa de Marfil publicó los primeros resultados provisionales de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre, que confirman una amplia ventaja del actual jefe de Estado y candidato a la reelección, Alassane Ouattara, en varias regiones del país y en algunas circunscripciones de la diáspora.

A última hora del domingo, la CEI difundió en la red social Facebook los primeros resultados provisionales en una serie de departamentos -de los más de cien que tiene el país-, en los que Ouattara obtiene una ventaja arrolladora: en todos supera el 67 % de los votos y en la mayoría alcanza o rebasa el 85 %, consolidando así su dominio nacional.

Según informó el portavoz de la CEI, Émile Ebrottié, la centralización de los resultados continúa de forma progresiva antes de su envío a la sede de la Comisión en Abiyán, la capital económica del país, para su consolidación definitiva.

Tras la publicación de estos datos, el candidato opositor y exministro de Comercio Jean-Louis Billon reconoció su derrota y felicitó a Ouattara por los resultados obtenidos.

Se espera que los resultados provisionales completos se publiquen de aquí al 30 de octubre, tras lo cual se abrirá un periodo de apelaciones entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre previo a la declaración de los resultados definitivos por parte del Consejo Constitucional, según la CEI.

El sábado, unos 8,7 millones de marfileños inscritos -en un país de 31 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en 11.835 colegios electorales para elegir al próximo jefe de Estado.

El vencedor, que gobernará Costa de Marfil durante los próximos cinco años, debe obtener más del 50 % de los votos en la primera vuelta para evitar una segunda ronda.

Además de Ouattara, en el poder desde 2010, y de Billon, concurrieron el exministro Ahoua Don Mello; la ex primera dama Simone Gbagbo; y la exministra de Asuntos Sociales Henriette Lagou Adjoua.

No obstante, las elecciones se celebraron sin la participación de los dos principales líderes opositores: el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) y el ex consejero delegado de Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la justicia.

Además, una semana antes de los comicios, las autoridades impusieron una prohibición de dos meses a los mítines y manifestaciones políticas, después de que el pasado 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, unas 700 personas han sido detenidas en distintos puntos del país por participar en actos similares, según la Fiscalía.

Ouattara, de 83 años, aspira a un cuarto mandato pese a que la Constitución marfileña limita a dos los consecutivos, al sostener que la reforma de 2016 creó una «nueva República» que reinició el contador de mandatos. EFE

