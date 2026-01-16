Oulu arranca su capitalidad cultural europea con un festival de 200 eventos en tres días

Juanjo Galán

Helsinki, 16 ene (EFE).- La ciudad finlandesa de Oulu se estrena este viernes oficialmente como Capital Cultural Europea 2026 con un festival inaugural de tres días en el que hay programados cerca de 200 eventos, que servirán de aperitivo para la amplia y variada oferta cultural proyectada a lo largo del año.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, será el encargado de abrir este festival con un discurso en la céntrica Plaza del Mercado de Oulu, la quinta ciudad más poblada de Finlandia con 216.000 habitantes.

Con un presupuesto total de 50 millones de euros, el programa de Oulu2026 incluye más de 3.000 eventos culturales para todos los gustos, muchos de ellos gratuitos, y en él participarán también otros 39 municipios de la región ubicados entre la frontera con Rusia y las costas del mar Báltico.

Combinación de arte y tecnología

Mientras que Trenčín, la ciudad eslovaca con la que comparte la capitalidad cultural europea 2026, destaca sobre todo por su legado histórico, Oulu es una urbe moderna especializada en la alta tecnología donde Nokia estableció hace décadas uno de sus primeros centros de investigación y desarrollo.

«Uno de los temas principales con los que hemos estado trabajando es la combinación de alta tecnología y arte, porque Oulu es conocida por ser una ciudad con un fuerte componente tecnológico, pero ahora hemos unido estos dos tipos de creatividad», explicó a EFE la directora de la Fundación Cultural de Oulu que organiza Oulu2026, Piia Rantala-Korhonen.

Fruto de esta combinación es la obra «Layers in the Peace Machine», una instalación multimedia inmersiva creada por el colectivo artístico Ekho que estará expuesta todo el año en el ayuntamiento de Oulu y que retrata la paz como un proceso dinámico, que cambia y evoluciona con la interacción de los participantes.

En este apartado destaca también el «Lumo Art & Tech Festival», que combinará luz, arte, ciencia y tecnología en diversos eventos, instalaciones y exposiciones multimedia, entre ellas una del artista danés Jakob Kudsk Steensen, quien presentará un mundo virtual interactivo en una caverna excavada bajo el centro de Oulu que sirve también como refugio antiaéreo.

Naturaleza y gastronomía

Según Rantala-Korhonen, a la hora de diseñar el programa de Oulu2026 se tuvieron en cuenta la belleza natural de la región de Oulu, con sus bosques, lagos y parajes costeros, y el hecho de disfrutar de cuatro estaciones bien diferenciadas, algo cada vez menos común en otras latitudes debido al cambio climático.

«Una naturaleza con cuatro auténticas estaciones es algo bastante raro hoy en día en Europa. Los turistas abarrotan Laponia, pero también hay experiencias invernales en la región de Oulu. No tienes por qué ir a Laponia con sus precios excesivos, puedes venir aquí», aseguró.

La gastronomía local también estará presente en el programa de Oulu2026 a través del «Arctic Food Lab», que acercará a los visitantes las peculiaridades de la cultura culinaria de la región, con su combinación de ingredientes árticos, tradiciones sostenibles y creatividad.

Como parte de este evento, el 15 de agosto se celebrará en el centro de la ciudad la «Cena de una Noche de Verano», donde cientos de comensales se reunirán al aire libre en torno a una mesa de un kilómetro de longitud para degustar las especialidades locales.

Eventos invernales y experiencias exóticas

La ciudad de Oulu es célebre por organizar anualmente uno de los eventos internacionales más extravagantes del mundo: el campeonato mundial de ‘air guitar’, en el que los participantes simulan tocar una guitarra eléctrica invisible como si fueran auténticas estrellas del rock.

Aunque este evento no forma parte del programa oficial de Oulu2026, hay otros igual de extravagantes, entre ellos el «Polar Bear Pitching», en el que emprendedores en busca de financiación podrán presentar sus ideas de negocio durante tanto tiempo como aguanten metidos en el agua gélida del Báltico.

Siguiendo con la misma temática invernal, en febrero tendrá lugar un festival de música electrónica al aire libre sobre el mar helado llamado «Frozen People» o «Gente Congelada» y en marzo la ciudad acogerá los mundiales de natación en aguas gélidas, que se disputarán en un canal abierto en el hielo del Báltico.

Y como colofón, en diciembre se estrenará el musical navideño «Snowball», del músico canadiense afincado en Finlandia Douglas Pashley, que combina el mundo navideño de Santa Claus con las leyendas mitológicas del «Kalevala», la epopeya nacional del país nórdico.

Preguntada por cuáles son sus expectativas para Oulu2026, Rantala-Korhonen no lo duda: «que Oulu ya no sea vista sólo como una ciudad de negocios y alta tecnología en el norte, sino también como una ciudad cultural interesante que merece ser visitada en cualquier época del año». EFE

