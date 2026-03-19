Oxfám alerta de que la crisis humanitaria en Oriente Medio afecta sobre todo a los niños

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- La situación humanitaria en Oriente Medio se agrava cada vez más debido a la violencia «persistente», que está limitando el acceso básico a la salud, alimentos o agua potable y afecta especialmente a las niñas y niños, denunció en un comunicado este jueves la ONG Oxfám Intermón.

Las niñas y niños de Oriente Medio representan la mitad de la población en conflicto y se enfrentan a «riesgos graves» como desnutrición, enfermedades y explotación «ante la falta de entornos seguros», alertó la ONG.

Solo en Líbano hay más de un millón de personas registradas como desplazadas, de las que 300.000 son niñas y niños, y duermen en refugios colectivos o en tiendas de campaña, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En Gaza y Cisjordania, las recientes lluvias inundaron las tiendas de campaña en las que duermen las familias desplazadas, empeorando «aún más» la situación, afirmó Oxfám.

Además, solo dos de cada cinco puntos de salud operan en Gaza, donde la falta de gas está obligando a las familias a quemar residuos y no tienen acceso a alimentos ni agua potable.

Quince años después del conflicto en Siria, millones de personas siguen afectadas por una crisis humanitaria en el país, donde se estima que 14,6 millones de personas, aseguró la ONG, sufren inseguridad alimentaria, entre ellas 600.000 niñas y niños menores de cinco años.

Esos niños, además, padecen emaciación, «una de las formas de malnutrición más mortales» que consiste en un estado de adelgazamiento patológico y extremo, que se caracteriza por una pérdida involuntaria de peso, atrofia muscular intensa y disminución de grasa corporal.

Las ONG del Comité de Emergencia Español (Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo u Oxfam Intermón, entre otras) intensificaron su respuesta para suministrar alimentos, higiene, agua y refugio a todas las personas afectadas por esta crisis.

También incidieron en que proporcionan protección y educación para la infancia, que «siempre es la más perjudicada en los conflictos», y para ello habilitan espacios seguros que priorizan la reunificación familiar y mantienen las actividades pedagógicas para mitigar el impacto del conflicto. EFE

cma