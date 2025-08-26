Pánico en Nigeria al descarrilar un tren de pasajeros sin causar víctimas mortales

3 minutos

(Actualiza con declaraciones del presidente de Nigeria)

Nairobi, 26 ago (EFE).- El descarrilamiento de un tren de pasajeros causó pánico y confusión este martes en Nigeria, mientras los equipos de rescate, personal médico y de seguridad se dirigieron hasta el lugar del siniestro para asistir a los viajeros, aunque las autoridades, de momento, no reportaron ninguna víctima mortal.

“La Corporación Ferroviaria de Nigeria (NRC) confirma un descarrilamiento de un tren de su servicio de Abuya (centro) con destino a Kaduna (noroeste) alrededor de las 11:09 (10.09 GMT) en el kilómetro 49, entre las estaciones de Kubwa y Asham”, señaló la NRC en un comunicado.

“Ya se han movilizado equipos de rescate, personal médico y hospitales cercanos. Se está trabajando en el terreno para trasladar a todos los pasajeros del tren de regreso a Abuya de forma segura”, añadió la entidad ferroviaria.

El accidente provocó que varios vagones quedaran fuera de las vías y otros volcaran de costado y, aunque algunos pasajeros sufrieron lesiones leves, hasta ahora no se han registrado víctimas mortales, según medios locales.

Las causas del accidente están bajo investigación y el director general de la NRC, Kayode Opeifa, declaró a la estatal Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) que “no hubo víctimas”.

En reacción al siniestro, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, que se encuentra en Brasil de visita oficial, se declaró «profundamente consternado por este incidente».

“Mis más sinceras oraciones están con los heridos, sus familias y todos los pasajeros que sufrieron esta angustiosa experiencia”, expresó Tinubu en su cuenta de la red social X.

“Me mantengo informado sobre los últimos acontecimientos y espero un informe completo para asegurar una acción rápida y apoyo a todos los afectados. La NRC ya está abordando la situación y se espera que se tomen las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro”, aseguró el presidente.

La ruta Kaduna-Abuya, una de las más transitadas del país, ya había sufrido interrupciones la semana pasada debido a un problema técnico relacionado con un eje caliente, ya que se trata de una línea ferroviaria que transporta a miles de personas al día.

En marzo de 2022, el mismo trayecto suspendió su servicio durante seis meses tras un ataque de individuos armados que asesinaron a una docena de personas y secuestraron a unos sesenta pasajeros, liberados meses después.

La línea, inaugurada en 2016 tras cinco años de obras y un recorrido de 186 kilómetros, tenía como objetivo ofrecer a los viajeros una alternativa segura a los viajes por carretera, azotada por hombres armados y accidentes de tráfico. EFE

aam/pa/rod