Países árabes e islámicos tachan de «escalada grave» medidas Israel en Cisjordania ocupada

2 minutos

El Cairo, 17 feb (EFE).- Ocho países árabes e islámicos rechazaron unánimemente y «de forma categórica» las recientes medidas de Israel en Cisjordania ocupada, especialmente el registro de tierras o su designación como «tierras estatales», que calificaron de «escalada grave».

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía consideraron que esas medidas «tienden a imponer un nuevo estatus legal y administrativo para consolidar el control (israelí) de los territorios (palestinos) ocupados».

«También tienen como objetivo socavar la solución de dos Estados, destruye las perspectivas de establecer un Estado palestino independiente y viable y pone en peligro las oportunidades de alcanzar una paz justa e integral en la Región», lamentó la nota.

Los jefes de las diplomacias de los ocho países advirtieron asimismo en el comunicado que «rechazan de forma categórica todas las medidas unilaterales con las que se tiende a cambiar el estatus legal, demográfico y histórico de las tierras palestinas ocupadas», ya que «representan una grave escalada que aumentaría la tensión y la inestabilidad».

Según el Ministerio de Justicia israelí, el objetivo de la medida, aprobada el pasado domingo, es «el registro de extensas áreas» en Cisjordania a nombre del Estado israelí.

Israel ocupó Cisjordania durante la Guerra de los Seis Días de 1967, junto con otras tierras árabes, como la meseta siria del Golán y la egipcia Península del Sinaí, aunque esta última fue devuelta a Egipto tras la guerra de 1973 y gracias a los acuerdos de paz entre el país norteafricano e Israel (1979).

Los países árabes e islámicos insisten en que la única solución para el largo conflicto en Oriente Medio es la creación de un Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, con su capital en Jerusalén Este.

«Llamamos a que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades y dé pasos claros y firmes para poner fin a las violaciones israelíes, garantizar que (Israel) respete las leyes internacionales y proteger los derechos palestinos», concluyó el comunicado de los ocho países. EFE

fa/amr/ah