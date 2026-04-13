Países Bajos descarta participar en bloqueo de Ormuz y pide reactivar el tráfico marítimo

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La Haya, 13 abr (EFE).- El Gobierno de Países Bajos no contempla participar en el plan de Estados Unidos de bloquear el tráfico marítimo desde y hacia Irán en el estrecho de Ormuz, al considerar que esta medida es “contraproducente” y podría escalar aún más las tensiones en la región.

La ministra neerlandesa de Defensa, Dilan Yesilgoz, explicó este lunes que no prevé una implicación de Países Bajos en esta decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió de que la situación evoluciona de forma rápida y en un contexto de aumento de la inestabilidad en la región.

“Este es un paso preocupante. Todo ocurre muy deprisa, es una escalada tras otra. Al final, todo debería ir en la dirección opuesta”, señaló a la radio pública neerlandesa la ministra, quien apuntó que hasta ahora ha sido Teherán el que ha bloqueado esa vía marítima, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Frente a la propuesta estadounidense, Países Bajos trabaja junto a aliados como Reino Unido, Francia y Alemania en fórmulas para restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, trasladará esta posición a Trump durante su visita este lunes a Washington y podrá “mostrar con confianza, en nombre de todo el Gobierno, que Países Bajos está preparado para asumir su responsabilidad”, señaló Yesilgoz.

No obstante, la ministra insistió en que cualquier decisión dependerá de varios factores que son aún inciertos, como la participación de otros aliados, la evolución de la situación sobre el terreno y el valor añadido que podría aportar Países Bajos en una misión que permita reactivar el tráfico marítimo.

De momento, no existe ninguna solicitud concreta para desplegar medios militares, como dragaminas, en la zona. EFE

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