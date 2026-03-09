Países de la UE nombran al alemán Andrés Ritter nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Europea

1 minuto

Bruselas, 9 mar (EFE).- El Consejo de la Unión Europea acordó este lunes el nombramiento del alemán Andrés Ritter como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Europea, con efecto a partir del próximo 1 de noviembre de 2026 para sustituir a la actual, la rumana Laura Codruța Kövesi.

Ritter, fiscal jefe adjunto europeo desde 2020, se incorporó a la Fiscalía alemana en 1995, dirigió antes diversas fiscalías en ese país, y ostentará este cargo por un mandato no renovable de siete años.

Los fiscales europeos, junto con el fiscal jefe europeo, forman el Colegio de la Fiscalía Europea y supervisan las investigaciones y los procesos judiciales.

El Consejo nombra un fiscal europeo para cada uno de los 24 Estados miembros participantes.

La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la UE responsable de investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión.

Su nombramiento deberá ser ratificado ahora por el Parlamento Europeo. EFE

