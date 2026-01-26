Países de la UE y Parlamento acuerdan reforzar la Garantía de Acción Exterior europea

2 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que ostenta desde el 1 de enero Chipre, y el Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo político provisional para «aumentar la eficiencia y eficacia» de la Garantía de Acción Exterior de la UE, el instrumento para apoyar inversiones fuera del territorio comunitario.

Con este acuerdo, las instituciones europeas buscan permitir a la UE «utilizar los recursos existentes de una forma más eficaz y estratégica para apoyar sus prioridades de acción exterior, incluida la movilización de inversiones sostenibles a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+)», indicó la presidencia chipriota en un comunicado.

«Mejora la eficiencia de los instrumentos de inversión exterior de la UE sin modificar su mandato ni sus objetivos. Nos permite movilizar más inversión donde más se necesita, respetando plenamente los valores, los objetivos políticos y las salvaguardias presupuestarias de la UE», dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos.

El acuerdo también introduce «mejoras prácticas» que permitirán a la UE «responder con mayor rapidez y coherencia a los desafíos globales» mediante la simplificación de procedimientos y una flexibilización del uso de los recursos de garantías.

Además, se optimizará la cobertura de riesgos y se establecerán salvaguardias y una alineación con los principios y objetivos del NDICI Global Europe, el principal mecanismo financiero de la UE para la cooperación exterior.

El acuerdo provisional será ahora refrendado por el Consejo y el Parlamento antes de su adopción formal. EFE

