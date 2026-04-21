Países de UE elevan el tono sobre Israel pero siguen divididos sobre acuerdo de asociación

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Luxemburgo, 21 abr (EFE).- Diferentes ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) elevaron el tono este martes frente a Israel con España, Irlanda y Eslovenia pidiendo la suspensión del acuerdo de asociación con ese país, pero todavía divididos sobre la posibilidad de bloquear siquiera la parte del pacto que le otorga ventajas comerciales.

«Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, por qué no, pero hoy Europa se juega su credibilidad. Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel de que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad», indicó el titular español, José Manuel Albares, a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, solicitará este martes a sus homólogos de la Unión Europea (UE) una «señal fuerte» contra Israel, si es posible la suspensión total del acuerdo de asociación con ese país, pero está abierto a otras medidas porque la UE corre el riesgo de «perder su credibilidad» si no actúa.

España, Irlanda y Eslovenia habían solicitado por carta debatir la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel aduciendo violaciones de los derechos humanos por parte de ese país.

En todo caso, la suspensión del acuerdo de asociación requiere la unanimidad de los Estados miembros, mientras que otras posibilidades planteadas por la Comisión Europea y Kallas, como suspender las concesiones comerciales a Israel contempladas en el acuerdo, solo necesitan de una mayoría cualificada -la cual tampoco se ha logrado por el momento-.

«Pido una medida, una sola. Desde que Israel ha lanzado esta guerra permanente contra todos sus vecinos en Oriente Medio, no hay ni una sola respuesta de la Unión Europea», señaló Albares en declaraciones posteriores a la prensa, en las que añadió que, si otros Estados miembros tienen «una propuesta alternativa sobre alguna otra medida», él está «dispuesto a estudiarlo».

La ministra irlandesa, Helen McEntee, subrayó que, «como Unión Europea, debemos defender nuestros valores fundamentales y debemos tener claro con qué países nos asociamos y con cuáles tenemos acuerdos, siempre y cuando estos respeten dichos valores y leyes fundamentales».

«Desde nuestra última reunión, Israel ha promulgado una nueva ley que, en esencia, introduce la pena de muerte, y que penaliza y se dirige específicamente contra el pueblo palestino. Es totalmente inaceptable. Por ello, hemos solicitado la suspensión del acuerdo con Israel o, en su defecto, la suspensión de los aspectos comerciales de dicho acuerdo», indicó.

La ministra eslovena, Tanja Fajon, pidió «abordar con seriedad las violaciones del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario cometidas por Israel en Gaza y en Cisjordania», así como «plantearnos muy seriamente la posibilidad de suspender temporalmente el acuerdo de asociación entre la UE e Israel, que lleva mucho tiempo sobre la mesa».

Por su parte, el ministro belga, Maxime Prévot, recalcó que Bélgica «lleva varios meses reclamando, como mínimo, una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, consciente de que una suspensión total probablemente esté fuera de nuestro alcance, dadas las posturas de cada uno de los países europeos».

«Pero debemos poder actuar para influir en el debate», continuó, y dejó claro que es hora de volver a examinar el acuerdo de asociación ante la expansión de los asentamientos ilegales israelíes o la reciente aprobación de la legislación sobre la pena de muerte, que hacen «evidente que se están produciendo graves ataques a los principios de derechos y valores de la Unión Europea que rigen este acuerdo».

En cualquier caso, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se mostró contrario a imponer sanciones a Israel y a la suspensión total del acuerdo de asociación con el Estado israelí y abogó por el diálogo constructivo con Tel Aviv en todas las cuestiones críticas.

«Consideramos que algo así es inapropiado. No obstante, es evidente que debemos dialogar con Israel sobre las cuestiones críticas», declaró Wadephul. EFE

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