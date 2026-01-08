Países de UE se pronunciarán mañana sobre salvaguardas mejoradas en acuerdo con Mercosur

5 minutos

Bruselas/París, 8 ene (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) deberán pronunciarse mañana sobre unas salvaguardas mejoradas en el acuerdo de asociación con el Mercosur ante las quejas de los agricultores comunitarios, con el objetivo de allanar el camino para proceder a la firma del pacto.

Está previsto que se inicie en la mañana del viernes una reunión de los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete, en cuya agenda figura la cuestión de las salvaguardas del acuerdo con el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y de su posible firma, el siguiente paso para avanzar en su aplicación provisional.

El pasado 17 de diciembre, el Consejo de la UE (los países) y el Parlamento Europeo acordaron las cláusulas de salvaguardia que protegerán a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los cuatro países latinoamericanos.

Entonces, ajustaron el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea.

Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10 % y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5 %.

Finalmente lo dejaron en el 8 %, cifra que previsiblemente quedará reducida al 5 % para intentar sortear las dudas de algunos países reticentes al pacto, según indicaron este jueves fuentes comunitarias.

En diciembre se había decidido que la Comisión Europea (CE, el Ejecutivo comunitario) tuviera que investigar cuando se produjera un aumento en las importaciones de los productos sensibles del 8 % en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones fuera al menos un 8 % inferior al del producto europeo comparable.

En los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar.

En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender de manera temporal las ventajas comerciales para estas importaciones.

Voto para la firma

Si los embajadores de los Veintisiete respaldan esa opción, se comunicará al Parlamento Europeo y, a continuación, podrían votar si encargan a la Comisión Europea firmar el acuerdo de asociación con el Mercosur.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, podría viajar a Paraguay, país que ocupa actualmente la presidencia pro tempore del bloque suramericano, para firmar el acuerdo el lunes o el martes, según las fuentes consultadas.

La política alemana no logró culminar el objetivo que se había propuesto de firmar el pacto en diciembre pasado en los márgenes de la cumbre de líderes del Mercosur en Río de Janeiro, al no llegar los Estados miembros a votar.

Para que salga adelante la decisión, es necesaria una mayoría cualificada (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión).

Francia e Italia bloquearon en diciembre, durante el último Consejo Europeo del año, la posibilidad de un acuerdo al aducir problemas con sus agricultores, que se manifestaron por miles en Bruselas durante la celebración de esa reunión para protestar contra el pacto y la financiación de la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual comunitario.

El portavoz de Comercio de la CE, Olof Gill, dijo este jueves durante la rueda de prensa de la institución: «Nos aseguramos de que los acuerdos incluyan todas las protecciones posibles».

De ese modo, en caso de que se produzca un aumento perjudicial de las importaciones en esos sectores sensibles o si observan que se está causando algún daño económico a los agricultores y operadores agrícolas, «esas salvaguardias se activarían para protegerlos», aseguró.

Además, recordó que se ha propuesto «aumentar radicalmente el tamaño de la amplia reserva agrícola en nuestro próximo presupuesto, que sirve como póliza de seguro para los agricultores en los peores escenarios».

Este jueves, agricultores de distintos países, incluidos España, Francia, Bélgica, Alemania y Grecia, llevaron a cabo acciones de protesta contra la firma del acuerdo.

En Francia un grupo de agricultores lograron llegar este jueves con un tractor ante la Asamblea Nacional francesa, como «gesto simbólico», tras situarse a primera hora de la mañana en otros tres puntos emblemáticos de la capital: la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la puerta de Auteuil, para protestar por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, lanzó un llamamiento en sus redes sociales a la «calma, al sentido de responsabilidad y al diálogo» en los actos de protesta en París y otros puntos del país. EFE

rja/mb/rcf

(Foto) (Vídeo)