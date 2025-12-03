Países del golfo Pérsico acuerdan que su seguridad es «indivisible» en medio de tensiones

Manama, 3 dic (EFE).- Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una alianza de los seis Estados más ricos de la península Arábiga, acordaron este miércoles que su seguridad y estabilidad es «indivisible», en medio de las tensiones en Oriente Medio derivadas de la guerra en la Franja de Gaza y sus repercusiones regionales.

Este pacto fue alcanzado durante la 46.ª cumbre del CCG celebrada en la capital bareiní Manama, en la que participaron el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el emir de Kuwait, Mishal al Ahmed; el sultán de Omán, Haitham bin Tareq; y el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Catar estuvieron representados por sus vicepresidente y primer ministro, respectivamente, mientras que a la reunión estuvo invitada la jefa del Ejecutivo de Italia, Giorgia Meloni.

Según el comunicado final del encuentro, los países de esta alianza económica y política hicieron hincapié en el «respeto a la soberanía de los Estados» del CCG y de los demás de Oriente Medio, sin hacer alusión a los continuos ataques de Israel contra Gaza, Siria o el Líbano.

«La seguridad y la estabilidad de los Estados del CCG es indivisible y cualquier violación de la soberanía de cualquier Estado miembro constituye una amenaza directa a su seguridad colectiva», indicó el organismo.

En este sentido, manifestaron su compromiso de «establecer una paz justa, amplia y duradera» en la región y de trabajar «por la solución pacífica de los conflictos regionales e internacionales», sin mencionar específicamente ninguno de ellos.

Pese a que el CCG insiste en su seguridad colectiva, existen discrepancias entre diferentes miembros de esta alianza que apoyan bandos distintos de guerras como las del Yemen o Sudán, como es el caso de Emiratos y Arabia Saudí.

Sin embargo, todos mostraron su apoyo al plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, que derivó en un frágil alto el fuego implementado el pasado 10 de octubre, fecha desde la que el acuerdo se ha violado cientos de veces con ataques israelíes en distintos puntos del enclave palestino.

Por ello, pidieron «garantizar la plena adhesión a los artículos del acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza», en un momento en el que Israel está «obstaculizando» las negociaciones para implementar la segunda fase del pacto, que estipula un alto el fuego permanente y el inicio de la reconstrucción, entre otros puntos. EFE

