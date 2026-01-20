Países hispanoamericanos soslayan la tensión geopolítica y animan a la inversión turística

Madrid, 20 ene (EFE).- Varios países hispanomericanos soslayaron este martes las tensiones geopolíticas de la región, particularmente las relacionadas con la operación militar de EE.UU. en Venezuela, y animaron a las empresas internacionales, especialmente las españolas, a seguir invirtiendo en el sector turístico, orientado a la sostenibilidad medioambiental, económica y, sobre todo, social de la comunidades locales.

El presidente de la Mesa del Turismo de España, Juan Molas, valoró el «optimismo» transmitido por los participantes en la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet), previa al comienzo este miércoles de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), entre las más importantes del mundo.

Molas valoró esa actitud cuando el mundo vive circunstancias donde «los grandes debates internacionales pasan por los señores Putin, Xi Jinping y Trump», en alusión a los presidentes, respectivamente, de Rusia, China y EE.UU.

Los responsables ministeriales de turismo obviaron la intervención norteamericana y las advertencias posteriores a países como Colombia, México y Cuba por motivos políticos o relacionados con el crimen organizado y optaron por centrarse en los incentivos para la inversión turística.

Solo Cuba habló abiertamente de EE.UU. para denunciar, una vez más, el bloqueo económico, comercial y financiero que le impone, y que también perjudica al turismo, según el ministro Juan Carlos García. Su país, no obstante, sigue apostando por el sector como «uno de los principales ejes de desarrollo nacional», con «respeto» a los inversores; y los españoles a la cabeza entre ellos.

Después de guardar dos minutos de silencio por las víctimas del grave accidente ferroviario de España y trasmitir sus condolencias, los ministros se centraron en las ventajas fiscales, administrativas y de otro tipo que facilitan, aseguraron, la llegada de más inversiones internacionales.

Se mostraron conscientes del valor socioeconómico del turismo, expresaron garantías de seguridad jurídica para las empresas e incidieron en alianzas público-privadas para infraestructuras y servicios de alta calidad que atraigan a más viajeros y redunden en el desarrollo y el bienestar sociales.

«Creemos que solo un turismo bien gobernado, socialmente legítimo y ambientalmente responsable permitirá que Iberoamérica transforme su enorme potencial turístico en desarrollo, estabilidad y proyección internacional», comentó Ana Muñoz, secretaria general de Políticas Turísticas del Gobierno español.

El valor de las conexiones aéreas

Por Argentina, la viceministra Ana García Ayerdi subrayó el nuevo proceso «profundo» de transformación económica de su país, basado en la «libertad económica», con «reducción de la presión impositiva, la generación de reglas claras y previsibles para la inversión privada». Y, en este contexto, «nuestro objetivo es claro: generar condiciones para que invertir el turismo en la Argentina sea rentable, seguro y atractivo».

La ministra de Bolivia, Cinthya Yáñez, dijo que el nuevo gobierno de Paz Pereira dará protagonismo al sector privado, comentó una próxima ley de inversiones para otorgar una «mayor seguridad a quienes hagan negocios en Bolivia» e incidió en la «apertura decidida a la llegada de aerolíneas extranjeras, porque en este momento Bolivia está aislada», momento en el que se dirigió a la compañía aérea española Iberia.

El ministro costarricense, William Rodríguez, ofreció seguridad jurídica y retorno para las inversiones y elevada profesionalidad de los empleados de turismo, además de alta conectividad aérea directa con Norteamérica y Europa.

En nombre de Colombia, el viceministro Juan Sebastián Sánchez señaló que el turismo es un sector de alto potencial e rentabilidad y expansión y un sector estratégico de crecimiento económico y proyección internacional. Habló del aumento «sostenido» de visitantes, pero advirtió de que no se trata solo de crecer más, sino mejor.

Palanca económica

En Nicaragua, el turismo se ha consolidado como una de las principales actividades generadoras de divisas por su capacidad de generar ingresos, empleo, atraer inversión y repercutir directamente en la calidad de vida de las familias y las comunidades receptoras, subrayó la ministra Mara Stotti. Y se presentó en Cimet como «un destino turístico emergente, competitivo y con amplias oportunidades para la inversión responsable y a largo plazo».

El ministro del Uruguay, Pablo Menoni, valoró la estabilidad institucional y la seguridad jurídica del país a largo plazo, «más que probada», con respeto a los contratos firmados, la propiedad privada y el Estado de derecho.

Por Chile, la viceministra Verónica Pardo, que recordó los graves incendios forestales que afectan al país, puso el enfoque en paquetes de interconexiones aéreas entre varios países, momento en el que citó a Iberia. Mencionó las alianzas público-privadas y ciertas exenciones fiscales para el turismo.

El viceministro Mateo Estrella de Ecuador resaltó la «extraordinaria» biodiversidad, variedad étnica y legado histórico, con incidencia especial en la sostenibiliad y el turismo regenerativo. Citó varias leyes para el fortalecimiento de actividades turísticas como uno de los pilares de la reactivación económica. EFE

