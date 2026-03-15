Países nórdicos y Canadá subrayan la necesidad de asegurar el Ártico ante la amenaza rusa

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(Actualiza tras declaración conjunta)

Berlín, 15 mar (EFE).- Los líderes de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Canadá manifestaron este domingo, tras mantener una reunión destinada a reforzar la cooperación de sus países, la necesidad de asegurar la región del Ártico ante la amenaza rusa.

«La mayor amenaza de seguridad física en el Ártico es Rusia», subrayó en una rueda de prensa en Oslo el primer ministro canadiense Mark Carney, junto a sus homólogos de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia.

«Desafortunadamente es una amenaza común en el Ártico», abundó antes de celebrar que la OTAN «ahora se esté centrando en la seguridad» de la región ártica con misiones como ‘Centinela del Ártico’, una iniciativa a la que aludió también la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

«Ahora queremos estar permanentemente presentes en la región ártica y como todo el mundo sabe es una región enorme», abundó Frederiksen, quien comentó que en esa parte del mundo la situación de seguridad está cambiando debido a Rusia.

«Como estados árticos, por supuesto, hemos sido conscientes de una situación de seguridad por muchos años que, como dijo Mark, está cambiando por Rusia, pero ahora tenemos todo el apoyo del resto de la OTAN para estar presentes», señaló la jefa del Gobierno danés.

«Tenemos que ser más fuertes en el área de vigilancia y tenemos también, juntos, que invertir en las capacidades necesarias, con compras comunes, inversiones comunes. Pienso que ahora estamos en una mejor posición para proteger el ártico», abundó Frederiksen.

La primera ministra danesa también aludió a la «presión» que sufrió su país por Estados Unidos a principios de año, dado el interés mostrado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con el control de Groenlandia supuestamente por motivos de seguridad nacional.

Dicha presión, frente a la cual Dinamarca contó con el apoyo de sus socios europeos y, entre otros, también de Canadá, cesó tras el acuerdo en Davos (Suiza) entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por el cual la OTAN se encargaría de asegurar la isla ártica.

Por su parte, el jefe del Gobierno noruego, Jonas Gahr Støre, que ejerció de maestro de ceremonias del encuentro entre los líderes nórdicos con el primer ministro canadiense, celebró que la región ártica esté ahora en el centro de atención de la OTAN.

«Rusia es una amenaza grave y en el horizonte, más lejos puede verse China y debemos prepararnos», comentó el primer ministro noruego.

Rusia, la «mayor amenaza»

Tanto la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, como los jefes de Gobierno de Suecia, Ulf Kristersson, y de Finlandia, Petteri Orpo, coincidieron en señalar la importancia de asegurar la región ártica.

Orpo, el último en intervenir en la rueda de prensa, cerró la comparecencia con una valoración positiva sobre los esfuerzos de los aliados en la OTAN en esa zona del mundo.

«Vamos en la buena dirección en la cuestión de la seguridad en el ártico», afirmó, antes de calificar de «crucial» la misión de ‘Centinela del Ártico’ de la Alianza Atlántica.

«Lo que necesitamos es más capacidades y también planes y realizar maniobras juntos como hacemos ahora», pero «lo que tenemos que entender es que Rusia es nuestra mayor amenaza y seguirá siéndolo para los países nórdicos y del ártico», aseveró el finlandés.

Apoyo a Kiev y a la economía verde

En una declaración conjunta emitida tras la rueda de prensa, los líderes de los países reunidos este domingo en Oslo también expresaron su «apoyo inquebrantable» a «la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania frente a la ilegal guerra de agresión de Rusia».

«Continuaremos dando asistencia económica, civil, militar y humanitaria a Ucrania y llamamos a los países de la ‘Coalición de Voluntarios’ a incrementar su apoyo», manifestaron los líderes reunidos en la capital noruega.

Además, los primeros ministros mostraron su compromiso en la construcción de «economías verdes y prósperas» que protejan de «peligrosas dependencias».

«Los países nórdicos y Canadá son economías robustas y abiertas, y todas juntas representan un mercado sustancial», afirmaron los líderes, que expresaron también su apoyo a la idea de un sistema de comercio internacional basado en reglas, lo que incluye aunar esfuerzos para «revitalizar» la Organización Mundial del Comercio (OMC). EFE

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