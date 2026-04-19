Pablo Larraín dice en México que cine latino cuenta historias locales con impacto global

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Guadalajara (México), 19 abr (EFE).- El cine latinoamericano tiene una identidad propia ya que cuenta historias que pueden suceder en las calles de cualquiera de las ciudades de los países de la región pero que conmueve a cualquier persona del mundo, afirmó este domingo el director chileno Pablo Larraín.

«Ese diálogo, tanto en Chile como en otros países de habla hispana, está siempre en cambio, en comunicación, pero es por intentar de dar cuenta de un estadio, de una sociedad, de un lugar, de un paisaje mental”, afirmó en una conferencia en la ciudad de Guadalajara.

Larraín es uno de los invitados especiales al Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se desarrolla en esta ciudad hasta el próximo sábado y que este año tiene a Chile como país invitado de honor.

Como parte de sus actividades en el festival, el realizador ofreció la conferencia magistral ‘La internacionalización del cine chileno, La historia de Fábula’, junto a su hermano, el productor Juan de Dios Larraín, con quien fundó en 2004 Fábula, una de las productoras más importantes de la cinematografía latinoamericana.

El director de ‘No’, la primera cinta chilena en ser nominada a un premio Óscar, aseguró que parte del éxito de su productora -que ha generado cerca de 50 filmes-, radica en que han respetado la voz de las personas directoras que se acercan con proyectos, sea cual sea su enfoque.

«Siempre hemos pensado que la clave está en apoyar a ese director o a esa directora, no somos una productora que haya operado en ningún momento con un punto de vista editorial. Nunca hemos intentado determinar lo que hacen (…) al final son voces que no son intercambiables», aseguró.

Menciona por ello el trabajo que realizaron con la documentalista chilena Maité Alberdi, que ha sido nominada a los premios Óscar en dos ocasiones, quien tiene «esa mirada, indisciplina y esa impertinencia que no es reemplazable», declaró Larraín.

El artista chileno, autor de la trilogía biográfica de mujeres de la historia, ‘Jackie’, sobre la vida de Jackie Onassis; ‘Spencer’, sobre Diana Spencer, la fallecida princesa de Gales, y ‘María’, sobre la cantante de ópera María Callas, aseguró que desarrollarse como productor lo ha ayudado a mejorar su rol como director y a entender que el cine se hace igual en todas partes, sin importar los presupuestos.

«Los directores son islas y, para mí, como productor, me ha tocado poder ser parte del proceso de directores que admiro mucho y que (su trabajo) me ha dado curiosidad y me ha dado envidia también, después de ver gente que admiro y que hace cosas que yo jamás sería capaz de hacer», dijo.

Los hermanos Larraín coincidieron en la convicción de que los proyectos que producen no caigan en lo banal, sin importar si se trata de películas políticas, de comedia o de drama.

«Queremos dar cuenta de lo que está pasando en esta comunidad desde nuestro punto de vista. Si no sentimos lo que queremos mirar en un país y no nos sentimos responsables de que estamos dejando una huella mejor o peor, yo sentiría que estamos en riesgo de meterse en una banalidad continua que me parece temeraria», aseguró Pablo.

Juan Pablo Larraín recordó que Fábula, que tiene oficinas en cinco países de América Latina, ha crecido de la mano de la industria cinematográfica chilena que históricamente ha tenido que buscar coproducciones para poder generar sus proyectos.

“A diferencia de México, que podría decirse que es autosuficiente, Chile nunca fue autosuficiente, siempre tuvimos que salir para poder hacer nuestro cine», declaró.

Como parte del tributo a Pablo Larraín, galardonado con el Premio Homenaje Iberoamericano durante la gala de inauguración, el FICG proyectará algunas de sus películas como director y productor.

Unas 200 películas serán exhibidas en 30 sedes cinematográficas y 70 están en la selección oficial para competir por una bolsa de 2,75 millones de pesos (unos 162.000 dólares) en premios. EFE

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