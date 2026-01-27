Pablo Picasso y el circo se cuelan en la alta costura de París

(Corrige grafía del nombre Stéphane Rolland)

Abraham de Amézaga

París, 27 ene (EFE).- La figura de Pablo Picasso y, en concreto, su interés por el circo han servido de inspiración a Stéphane Rolland para idear su colección de alta costura para esta primavera-verano, que se ha presentado esta tarde en la capital francesa, en un desfile que ha abierto la conocida modelo española Nieves Álvarez, amiga del diseñador.

En el Circo de Invierno, no muy lejos de la plaza de la Bastilla, se ha mostrado la veintena de impresionantes propuestas de noche que forman parte de la colección de Rolland, mucho más reducida en cuanto a número de proposiciones que las de algunos de sus colegas, aunque ejemplo suficiente para dejar patente que es uno de los referentes de la costura gala.

«Pablo Picasso está presente en toda la colección como algo evidente. Su relación con el circo, con los artistas callejeros, con esas figuras marginales y profundamente humanas alimenta mi visión», ha señalado Rolland, con guiños al trabajo del malagueño, por formas que en ocasiones nos recordaban al cubismo.

Los volúmenes se han hecho presentes en cuellos, hombros y mangas, así como en faldas de forma de bola.

Vestidos con volantes o con espalda alada, modelos largos, pantalones cortos estructurados, monos-pantalón, muy abundantes; pero también bustiers y capas, se han visto en una colección extremadamente meditada y magistralmente rematada por experimentadas ‘petites mains’ (manitas) en costura.

«Cada pieza está pensada como una estructura en la que habitar, un refugio, un escenario», según el diseñador.

Colores como negros, blancos brillantes y rojos bordados han predominado, mientras que en el terreno de los materiales se han visto gazar, satén, crepé, detalles en plexiglás y cristales de colores, entre otros.

La española Nieves Álvarez no solo ha abierto el desfile, sino que también ha pasado con otro ‘look’, en este caso completamente negro, hacia el final, poco antes de que una bailarina profesional saliera del foso del escenario del circo y realizara una arriesgada actuación con ayuda de una grúa.

Además de como invitado, al desfile se podía asistir abonando una entrada que oscilaba entre los 20 y 50 euros y la cantidad recaudada iba a parar a una entidad benéfica francesa.

Por otro lado, Giorgio Armani Privé ha cerrado la jornada de hoy con su desfile de alta costura, a los casi cinco meses de la desaparición del célebre diseñador italiano.

Todo ha girado en torno a vestidos y los trajes chaqueta, tan característicos en la casa.

En una colección bautizada con el nombre de ‘Jade’, ese color, el jade, se ha visto en la mayoría de las prendas que se han mostrado.

Transparencias calculadas, detalles como corbatas -una tendencia últimamente en boga para mujer-, elaboradísimos bordados y lentejuelas se han visto igualmente en la colección. EFE

