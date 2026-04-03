Padre de la argentina juzgada por racismo en Brasil es filmado haciendo gestos de monos

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Buenos Aires, 3 abr (EFE).- Mariano Páez, el padre de la abogada argentina Agostina Páez, procesada por injuria racial en Brasil y quien logró regresar a Argentina el pasado miércoles, fue capturado haciendo los mismos gestos de mono que iniciaron el proceso judicial al que se enfrenta actualmente su hija, en un video difundido este viernes.

Páez fue filmado en un bar de Santiago del Estero, en el norte del país, durante una celebración por el regreso de su hija, realizando gestos similares a los de un mono y afirmando que siente asco por el Estado.

La joven, abogada e influencer, regresó el miércoles a Argentina, tras permanecer más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil, donde fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

La justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una caución de 18 mil dólares, pudiera regresar a Argentina y continuar desde su país lo que resta del proceso judicial.

Al ser consultado por la prensa local, Mariano Paéz aseguró que se trataba de un video realizado con inteligencia artificial.

Sin embargo, la abogada publicó un comunicado en sus redes sociales en el que repudió el accionar de su padre, aunque expresó: «No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos».

“Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones», agregó Agostina Páez.EFE

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