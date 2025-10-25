Pakistán advierte a Afganistán de una «guerra abierta» si fracasan conversaciones de paz

3 minutos

Islamabad, 25 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, advirtió este sábado a Afganistán de la posibilidad de una «guerra abierta» si fracasan las conversaciones en curso entre ambos países, que atravesaron uno de sus episodios conflictivos más graves en décadas la semana pasada.

«Si (las disputas entre Pakistán y Afganistán) no se resuelven, tendremos una guerra abierta con ustedes», advirtió hoy Asif al régimen taliban afgano durante en declaraciones a periodistas en la ciudad de Sialkot, en el norte de este país.

Representantes del Gobierno paquistaní y del Gobierno de facto de Afganistán se reúnen hoy en Estambul en la segunda ronda de negociaciones entre ambos países desde el recrudecimiento de las tensiones fronterizas. El pasado domingo, Islamabad y Kabul acordaron un alto el fuego en Doha con la mediación de Catar y Turquía.

En las conversaciones de este sábado, que comenzaron hace aproximadamente dos horas, según el ministro de Defensa paquistaní, Islamabad busca avanzar hacia el establecimiento de un mecanismo de supervisión «concreto y verificable» para abordar la amenaza del terrorismo proveniente del territorio afgano y evitar nuevas pérdidas de vidas, según detalló ayer el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, en una rueda de prensa.

«El diálogo que mantuvimos con ellos (los talibanes afganos) me mostró que quieren la paz, pero las condiciones en las que la buscan se irán aclarando gradualmente», añadió Asif.

El pasado domingo, tras alcanzar el alto el fuego, el ministro de Defensa afgano, Mohammad Yaqoob, aseguró que la firma del acuerdo de Doha no implica que Kabul acepte la Línea Durand como frontera oficial con Pakistán.

La Línea Durand, trazada en 1893 por el Imperio británico, delimita los actuales territorios de Afganistán y Pakistán a lo largo de 2.600 kilómetros, y ha sido fuente constante de tensiones entre ambos países.

El ministro dijo que, en los últimos cinco días, no se habían registrado ataques insurgentes en la frontera con Afganistán y afirmó que los talibanes están cumpliendo con entre un 70 % y un 80 % de lo acordado en Doha.

Respecto a las conversaciones de Estambul, el ministro de Defensa dijo que se espera un resultado «esta noche o mañana».

Los enfrentamientos armados entre Pakistán y Afganistán se iniciaron hace dos semanas y, aunque los combates se han detenido tras el acuerdo de alto el fuego de Doha, los pasos fronterizos entre los dos países continúan cerrados.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, hermanos ideológicos de los fundamentalistas afganos que, según Pakistán, llevan a cabo actos terroristas en el noroeste de este país. Los talibanes niegan estas acusaciones.

Además, Pakistán acusa a Afganistán de actuar como un instrumento de la India, con quien Islamabad vivió un grave enfrentamiento armado en el pasado mes de mayo. EFE

