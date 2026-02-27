Pakistán bombardea Kabul, la capital afgana, tras combates en la frontera

1 minuto

Islamabad, 27 feb (EFE).- El Ejército pakistaní bombardeó Kabul, la capital de Afganistán, esta madrugada del viernes tras una jornada de intensos combates entre ambos países que se habían limitado hasta el momento a la frontera de facto.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, confirmó que Kabul está entre los «objetivos militares» atacados como respuesta a un operativo coordinado por los talibanes a lo largo de la denominada Línea Durand.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, también confirmó los ataques en un mensaje en X: «El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia. Afortunadamente, no se registran víctimas». EFE

