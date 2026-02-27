Pakistán declara «guerra abierta» al gobierno talibán de Afganistán

El gobierno pakistaní declaró este viernes la «guerra abierta» a las autoridades talibanas de Afganistán y bombardeó grandes ciudades, incluida la capital, Kabul, tras meses de ataques entre ambos países.

Las agresiones se reanudaron el jueves entre Pakistán, potencia nuclear, y su vecino gobernado por los talibanes, cuando fuerzas afganas atacaron a tropas fronterizas pakistaníes en «represalia» por bombardeos anteriores.

Pakistán y Afganistán, que históricamente mantuvieron relaciones cordiales, se enfrentan esporádicamente desde que el movimiento talibán tomó el control de Kabul en 2021.

Islamabad acusa a las autoridades afganas de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que ellas niegan.

«Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes», aseguró a primera hora del viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, en la red social X.

Poco antes, periodistas de la AFP presenciaron fuertes explosiones y el sobrevuelo de aviones en las ciudades clave de Kabul y Kandahar, esta última un bastión del gobierno talibán en el sur donde tiene su sede el líder supremo Haibatulá Ajundzadá.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, reivindicó que estos ataques y otros en la provincia de Paktia constituyen una «respuesta adecuada» a los de su vecino. Y el primer ministro, Shehbaz Sharif, advirtió que sus fuerzas armadas «tienen plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva».

El gobierno de Afganistán confirmó los ataques aéreos, y su portavoz Zabihulá Mujahid afirmó que no hubo víctimas.

Horas antes, Mujahid había anunciado la reanudación de «operaciones ofensivas a gran escala» en la frontera «en respuesta a las repetidas violaciones del ejército pakistaní».

Periodistas de la AFP fueron testigos de disparos y bombardeos en el importante paso fronterizo de Torkham.

Pero, en pleno Ramadán, las calles de Kabul estaban tranquilas después del amanecer. Las autoridades talibanas no han aumentado considerablemente la presencia de fuerzas de seguridad ni de puestos de control, constataron los reporteros de la AFP.

– Ataques –

El ejército afgano había atacado el jueves instalaciones militares fronterizas en Pakistán en represalia, dice, por varios bombardeos mortales.

«Decenas de soldados pakistaníes han muerto», «varios también han resultado heridos y otros han sido hechos prisioneros», afirmó el vocero Mujahid.

Precisó a la AFP que más de 15 puestos avanzados pakistaníes habían caído en dos horas.

Esta información fue desmentida por un portavoz del primer ministro Sharif, según el cual «ningún puesto pakistaní ha sido tomado o dañado», mientras que se han infligido «graves pérdidas» a los afganos.

Ese asalto de las fuerzas de Kabul se produjo además tras varios ataques aéreos pakistaníes del pasado fin de semana en las provincias de Nangarhar y Paktia, a raíz de «recientes atentados suicidas» en Pakistán.

Según la misión de la ONU en Afganistán, estos bombardeos, los más importantes desde los enfrentamientos entre los dos Estados vecinos en octubre, causaron la muerte de al menos 13 civiles.

El gobierno talibán afirmó que al menos 18 personas han fallecido.

El martes también hubo fuego cruzado en la zona fronteriza, sin causar víctimas.

– Tensiones –

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado considerablemente en los últimos meses, ya que los pasos fronterizos terrestres han permanecido cerrados en su mayoría desde los combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos bandos, aunque los afganos que regresan a su país pueden cruzar la frontera.

Tras un alto el fuego inicial negociado por Catar y Turquía, se han celebrado varias rondas de negociaciones, pero estos esfuerzos no han logrado alcanzar un acuerdo duradero.

Ante repetidas violaciones de esa tregua, Arabia Saudita intervino este mes para mediar en la liberación de tres soldados pakistaníes capturados por Afganistán en octubre.

Irán, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán y está inmerso por su parte en negociaciones para evitar un conflicto con Estados Unidos, se ofreció este viernes a «facilitar el diálogo» para resolver el enfrentamiento.

En los últimos meses se han producido una serie de atentados suicidas en Pakistán y Afganistán.

Entre ellos, un ataque contra una mezquita chiíta en Islamabad que causó la muerte de al menos 40 personas y que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI).

La rama regional Estado Islámico-Khorasan también reivindicó un atentado suicida mortal en un restaurante de Kabul el mes pasado.

