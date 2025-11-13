Pakistán despliega al Ejército para proteger al equipo de críquet de Sri Lanka tras ataque

2 minutos

Nueva Delhi, 13 nov (EFE).- Pakistán desplegó a efectivos de su Ejército y de una fuerza paramilitar para proteger a los jugadores del equipo de críquet de Sri Lanka después del atentado que mató a doce personas en Islamabad el pasado martes, según informó este jueves el ministro del Interior paquistaní, Mohsen Naqvi.

La información llegó después de que Sri Lanka Cricket (SLC) informase ayer que varios jugadores esrilanqueses habían solicitado regresar a su país tras la explosión en Islamabad, que ocurrió a unos diez kilómetros de lugar donde Sri Lanka está disputando sus partidos en Pakistán, en la ciudad de Rawalpindi.

La SLC, encargada de la dirección de críquet de Sri Lanka, aseguró que había dado instrucciones a sus jugadores para que continuasen con su gira en Pakistán pese a las solicitudes de regreso de algunos miembros del equipo.

«Si algún jugador o algún miembro del personal de apoyo regresa (a Sri Lanka) a pesar de las directivas del SLC, se llevará a cabo una revisión formal y se tomará una decisión apropiada», dijo Sri Lanka Cricket en un comunicado.

El ministro del Interior Naqvi explicó este jueves en el Senado paquistaní que el Gobierno intentó resolver las preocupaciones de de los jugadores esrilanqueses.

«Su directiva y los jugadores decidieron con valentía quedarse aquí», añadió Naqvi, que aseguró que el Ejército paquistaní, miembros de la fuerza paramilitar Rangers y efectivos de la Policía de Islamabad están desplegados para proteger al equipo de críquet de Sri Lanka.

«Son nuestros invitados de Estado y se les está brindando este tipo de protocolo y seguridad», añadió el ministro paquistaní.

Para ello, la Junta de Críquet de Pakistán ha modificado el calendario del equipo de Sri Lanka en Rawalpindi, que prevé jugar un torneo triangular de la modalidad T20 contra los combinados de Pakistán y de Zimbabue.

Los integrantes del equipo africano llegaron a Pakistán anoche.

En 2009, un grupo de hombres armados abrió fuego contra el autobús que transportaba al equipo de críquet de Sri Lanka cerca de la ciudad de Lahore, hiriendo a seis jugadores de lcombinado esrilanqués.

Este incidente provocó que los equipos internacionales optasen por no disputar partido en Pakistán durante casi una década.

El atentado del pasado martes se produjo frente a una sede judicial en Islamabad. Pakistán aseguró este jueves que detrás del ataque está un ciudadano afgano.

Por el momento, una facción de los talibanes paquistaníes ha reivindicado el atentado. EFE

aa-jgv/jgb