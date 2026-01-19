Pakistán expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario de Córdoba

1 minuto

Islamabad, 19 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ofreció este lunes sus condolencias al pueblo y al Gobierno de España por el letal accidente ferroviario ocurrido el domingo en la provincia meridional de Córdoba, donde han fallecido al menos 39 personas.

«Profundamente entristecido por el trágico accidente de tren en Córdoba, expresamos nuestras más sinceras condolencias al pueblo y al Gobierno de España en estos momentos difíciles», dijo Ishaq Dar en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. EFE

