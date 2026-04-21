Pakistán intensifica contactos con EEUU, China y socios árabes en medio de incertidumbre

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Islamabad, 21 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán intensificó este martes sus contactos diplomáticos con Estados Unidos, China, Egipto y Arabia Saudí ante el inminente vencimiento de la tregua entre Washington y Teherán y la incertidumbre por la falta de confirmación sobre el posible viaje de las delegaciones a Islamabad.

«El ministro de Exteriores hizo hincapié en la necesidad de diálogo entre Estados Unidos e Irán, instó a ambas partes a considerar la extensión del alto el fuego y a dar una oportunidad a la diplomacia», informó la cancillería paquistaní en un comunicado.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, se reunió en la capital paquistaní con la encargada de negocios de Estados Unidos, Natalie A. Baker, y con el embajador de China, Jiang Zaidong.

Baker, que ha ganado notoriedad global por su coordinación en las recientes negociaciones, manifestó el agradecimiento de Washington por el papel «constructivo y positivo» de Pakistán, mientras el embajador chino transmitió el «pleno apoyo» de Pekín a una mediación urgente.

Durante la jornada, Dar también mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Egipto, Badr Abdelatty, y de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, países que, junto a Pakistán, actúan como ejes de la mediación en la guerra.

La incertidumbre sobre la celebración de esta segunda ronda de negociación, que seguiría al primer encuentro directo celebrado los días 11 y 12 de abril en el hotel Serena de Islamabad, persiste desde el pasado domingo.

Mientras el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar a Islamabad este martes para encabezar su delegación, el proceso continúa marcado por informaciones confusas sobre la llegada del equipo negociador y el continuo silencio de Teherán, que aún no ha confirmado oficialmente su participación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó en las últimas horas de «altamente improbable» una prórroga del alto el fuego y advirtió que retomará los ataques si las negociaciones no avanzan.

Por su parte, la radiotelevisión estatal iraní aseguró que ninguna delegación ha viajado a Pakistán, mientras responsables políticos de Teherán reiteraron que no negociarán bajo la presión de amenazas.

En Islamabad, el Gobierno mantiene listos los preparativos de seguridad. El primer ministro, Shehbaz Sharif, supervisó el dispositivo desplegado en la Zona Roja, donde se ubican las sedes diplomáticas y el hotel Serena, escenario de la anterior ronda de contactos. El área permanece con acceso restringido y bajo control militar.

El alto el fuego, que Trump amplió en 24 horas, expira mañana miércoles a las 20:00 ET (jueves 00:00 GMT), sin un plan de futuro acordado entre las partes. EFE

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