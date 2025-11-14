Pakistán nombra presidente del nuevo Constitucional tras reforma que amplía poder militar

2 minutos

Islamabad, 14 nov (EFE).- El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha nombrado al juez del Tribunal Supremo Amin-Ud-Din Khan como el primer presidente del recién creado Tribunal Constitucional Federal (FCC) tras la aprobación el jueves de la controvertida enmienda constitucional que otorga amplios poderes al jefe del Ejército.

El FCC fue instaurado después de que el Gobierno introdujera amplios cambios en la estructura de mando militar y judicial mediante la 27ª enmienda constitucional. Tras su aprobación en el Parlamento, el presidente Asif Ali Zardari firmó el jueves el proyecto de enmienda, que pasó así a formar parte oficial de la Constitución de Pakistán.

La nueva enmienda transfiere los casos constitucionales del Tribunal Supremo al FCC y otorga mayores poderes al jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir.

“El presidente de la República Islámica de Pakistán se complace en nombrar al señor Amin-Ud-Din Khan como presidente del Tribunal Constitucional Federal de Pakistán con efecto desde la fecha en la que preste juramento del cargo”, señala la notificación del Ministerio de Justicia emitida el jueves por la noche.

Su nombramiento tuvo lugar horas después de que dos jueces del Tribunal Supremo, Athar Minallah y Mansoor Ali Shah, presentaran su dimisión en protesta por la enmienda.

Los magistrados expresaron su rechazo a la 27ª enmienda constitucional, y el juez Shah la calificó de “grave ataque” contra la Constitución.

La reforma constitucional crea el nuevo cargo de jefe de las Fuerzas de Defensa. Con la nueva estructura, el jefe del Ejército, Munir, asumirá el mando constitucionalmente reconocido de las tres fuerzas armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— por un período de cinco años.

El mandato original de tres años de Munir como jefe del Ejército debía expirar el próximo 27 de noviembre. Sin embargo, el Gobierno aprobó el año pasado una enmienda legal que amplió el mandato de los jefes de las Fuerzas Armadas de tres a cinco años. Con ello, su periodo se extendía hasta el 27 de noviembre de 2027, que ahora se prolongará hasta noviembre de 2030.

Esta enmienda también ha contado con la oposición de la alianza multipartidista Tehreek-e-Tahaffuz-e-Ayeen-e-Pakistan (TTAP) de la que forma parte el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) del ex primer ministro Imran Khan, hoy encarcelado.

Esta alianza opositora tiene previsto celebrar este viernes protestas a nivel nacional contra la aprobación de la 27ª enmienda constitucional. EFE

